Новый рамный внедорожник Nissan на замену Toyota Prado: как он будет выглядеть

Спустя полгода активных слухов в Nissan фактически подтвердили планы по выпуску нового рамного внедорожника, который сразится за покупателей с бестселлером Toyota Land Cruiser Prado. Ожидается, что речь идет о реинкарнации модели Xterra, которая продавалась на рынке США с 1999 по 2015 год и с 2003 по 2007-й в Бразилии.

Портал «Motortrend» уверен, что знает как будет выглядеть новый Nissan Xterra. Штатные дизайнеры этого американского издания подготовили серию рендеров, на которых можно детально рассмотреть внешний облик потенциально возможной, но пока несуществующей машины.

Nissan Xterra нового поколения (неофициальный рендер)

Внедорожник на изображениях обладает высокий клиренсом, а также необычным образом оформленной передней частью кузова с дневными ходовыми огнями, выполненными в форме фигурок «тетриса».

У машины высокий капот, широкая глянцевая решетка радиатора, пластиковые накладки на арках и порогах, а также рейлинги на крыше и грязевые покрышки, обутые на сложные по рисунку колесные диски.

Nissan Xterra нового поколения (неофициальный рендер)

Изначально предполагалось, что новый Xterra может получить аккумуляторную силовую установку, однако агрессивные меры по сокращению расходов могут привести к тому, что в основу внедорожника ляжет более привычная для таких машин архитектура – пикапа Frontier.

Внедорожник на раме с двигателем внутреннего сгорания в таком случае сможет составить серьезную конкуренцию моделям Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado и не усугубит проблемы Nissan с разрастанием платформ.

Сроки реализации этого проекта пока не раскрываются, но «заокеанские» журналисты полагают, что самой реалистичной датой выхода нового Xterra в продажу является конец 2028 года.