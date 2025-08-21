Новый рамный внедорожник Nissan Xterra против Toyota 4Runner появится к 2028 году

Компания Nissan собирается вернуть в строй внедорожник Xterra. Информация об этом появилась после встречи дилеров японской марки в Лас-Вегасе, где им показали несколько эскизов этой модели.

Фотографий машины, разумеется, на мероприятии никому сделать не удалось, но инсайдеры утверждают, что машина будет выглядеть как автомобиль, готовый к бездорожью, и перекликающийся по дизайну с оригинальным Xterra (вероятно, ассиметричной линией остекления).

Ожидается, что двухрядный внедорожник будет построен на совершенно новой рамной платформе, которая ранее будет использована в новом поколении пикапа Frontier.

Спекулятивный рендер нового Nissan Xterra

Слухи о планирующихся двигателях машины интригуют еще сильнее. Журналисты из США пишут, что новому Xterra будет положен гибридный мотор V6, который сможет проезжать только на электричестве до 120 км.

Выпуском внедорожника собираются заняться на заводе в Кантоне (США, штат Миссисипи).

Оригинальный Nissan Xterra

Напомним, патент на название Xterra был оформлен менее года назад. С тех пор ходили разговоры о намерении Nissan вернуть эту модель в строй, но официальных подтверждений этой информации до сегодняшнего дня не было.

На встрече Nissan с дилерами было сказано, что автомобиль появится к 2028 году и бросит вызов Toyota 4Runner.