ДомойАвтоновости сегодняНовый рамный внедорожник Nissan Xterra против Toyota 4Runner появится к 2028 году

Новый рамный внедорожник Nissan Xterra против Toyota 4Runner появится к 2028 году

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
enoch gonzales modern nissan xterra render 17 1654064641 1 1

Компания Nissan собирается вернуть в строй внедорожник Xterra. Информация об этом появилась после встречи дилеров японской марки в Лас-Вегасе, где им показали несколько эскизов этой модели.

Фотографий машины, разумеется, на мероприятии никому сделать не удалось, но инсайдеры утверждают, что машина будет выглядеть как автомобиль, готовый к бездорожью, и перекликающийся по дизайну с оригинальным Xterra (вероятно, ассиметричной линией остекления). 

Ожидается, что двухрядный внедорожник будет построен на совершенно новой рамной платформе, которая ранее будет использована в новом поколении пикапа Frontier.

2024 Nissan Xterra Render 1
Спекулятивный рендер нового Nissan Xterra

Слухи о планирующихся двигателях машины интригуют еще сильнее. Журналисты из США пишут, что новому Xterra будет положен гибридный мотор V6, который сможет проезжать только на электричестве до 120 км.

Выпуском внедорожника собираются заняться на заводе в Кантоне (США, штат Миссисипи).

2015 nissan xterra 01 source 68a72efea3485
Оригинальный Nissan Xterra

Напомним, патент на название Xterra был оформлен менее года назад. С тех пор ходили разговоры о намерении Nissan вернуть эту модель в строй, но официальных подтверждений этой информации до сегодняшнего дня не было.

На встрече Nissan с дилерами было сказано, что автомобиль появится к 2028 году и бросит вызов Toyota 4Runner.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Enoch Gonzales, Nissan
ИСТОЧНИК:Road and Track

Читайте также:

Последние новости:

Пикап Toyota Tacoma превратили в вездеход для путешествий...

Владельцы BMW не пользуются поворотниками не только в...

Китайский «Гелендваген» вот-вот начнут продавать в Германии

Роскошный китайский седан лучше Mercedes S-Class обещают привезти...

Дешевый соперник Hyundai Creta от Volkswagen обновится в...

Новый Hyundai Tucson могут сделать похожим на Land...

Самый известный кроссовер Porsche показан с новым дизайном...

Первый электрический пикап Honda показался в товарном обличии

Toyota выпустит трехрядный кроссовер-электрокар

В России стартовали продажи самого ненадежного автомобиля по...

Не такой как все Toyota Land Cruiser появится...

Новый Chevrolet Onix сделают из бюджетного хэтчбека Hyundai

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson удивит неожиданным дизайном

Популярную практичную Toyota засняли вблизи перед дебютом нового...

Toyota выпустит абсолютно новый легковой пикап на базе...

Минивэн Toyota Sienta превратился в микро-спальню на колесах

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+