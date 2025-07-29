ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Renault на замену Duster впервые запечатлели вживую

Новый кроссовер Renault на замену Duster впервые запечатлели вживую

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
flagra renault boreal 2026 ja e testado sem camuflagem 4

Несколько недель назад Renault представила свой новый кроссовер Boreal, который назвали аналогом бестселлера Duster. А теперь эту машину впервые удалось запечатлеть вживую без какой-либо маскировки.

«Паркетник», главным рынком для которого станет Южная Америка, собирается соревноваться за покупателей с Toyota Corolla Cross и Jeep Compass. Впоследствии автомобиль выберется за пределы Латинской Америки и станет глобальной моделью.

flagra renault boreal 2026 ja e testado sem camuflagem 1 1
Renault Boreal 2025

Как можно заметить на шпионских фотографиях, сделанных блогером с ником «Placaverde», машина, запечатленная в одном из латиноамериканских городков, выкрашена в бордовый цвет.

Кроссовер оснащен полностью черными колесными дисками, контрастирующими с теми, которые были показаны на презентации этой модели.

Судя по отсутствию люка в крыше речь идет не о «топовой», а о средней в иерархии комплектации Boreal.

flagra renault boreal 2026 ja e testado sem camuflagem 3

Renault Boreal – это среднеразмерный SUV длиной 4,56-метра. Расстояние между его осями равно 2,7-метрам. Таким образом машина немного превосходит бестселлер Duster в габаритах.

Причем не только его, но и потенциальных конкурентов в лицах Toyota Corolla Cross (4,46-м) и Jeep Compass (4,4-м). Объем багажника «паркетника» составляет 522-литра. При сложенных спинках заднего ряда этот показатель можно увеличить до 1279-литров. 

flagra renault boreal 2026 ja e testado sem camuflagem 2

Кроссовер будут продавать с 1,3-литровым бензиновым турбированным мотором TCe на 163 лошадиные силы. Связку ему составит роботизированная трансмиссия DCT с двумя сцеплениями. 

Официальный запуск Renault Boreal запланирован на декабрь этого года. Цены на него будут начинаться от 200 тысяч бразильских реалов или примерно 2,9-миллионов рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:@Placaverde

Читайте также:

Последние новости:

Новый недорогой 7-местный кроссовер Mitsubishi грозится стать гибридом

Самый продаваемый купе-автомобиль в мире теперь в России:...

Семиместный кроссовер Kia произвел фурор: запланированная на 2026...

В Корее сфотографировали странную «хардкорную» версию нового рамного...

Популярное спорткупе Toyota будет независимым от всех 

Suzuki выпустит аналог кроссовера Grand Vitara за 1...

Новый Audi Q7 подловили в естественной среде обитания

Покупатели в Японии все еще ждут внедорожник Suzuki,...

Новое поколение одного из самых дешевых кроссоверов Hyundai...

Дорогой спорткар Corvette ZR1 бросили на парковке на...

Названы автомобили, которые обесцениваются быстрее остальных

В Россию стали ввозить корейский аналог BMW X6...

Новый флагманский минивэн представят в октябре: он определит...

Toyota Yaris нового поколения станет похожим на Crown,...

Внедорожник Mitsubishi со скандальным названием удивит смелым дизайном

Mitsubishi Delica Mini нового поколения дебютировал на тестах

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+