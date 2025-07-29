Новый кроссовер Renault на замену Duster впервые запечатлели вживую

Несколько недель назад Renault представила свой новый кроссовер Boreal, который назвали аналогом бестселлера Duster. А теперь эту машину впервые удалось запечатлеть вживую без какой-либо маскировки.

«Паркетник», главным рынком для которого станет Южная Америка, собирается соревноваться за покупателей с Toyota Corolla Cross и Jeep Compass. Впоследствии автомобиль выберется за пределы Латинской Америки и станет глобальной моделью.

Renault Boreal 2025

Как можно заметить на шпионских фотографиях, сделанных блогером с ником «Placaverde», машина, запечатленная в одном из латиноамериканских городков, выкрашена в бордовый цвет.

Кроссовер оснащен полностью черными колесными дисками, контрастирующими с теми, которые были показаны на презентации этой модели.

Судя по отсутствию люка в крыше речь идет не о «топовой», а о средней в иерархии комплектации Boreal.

Renault Boreal – это среднеразмерный SUV длиной 4,56-метра. Расстояние между его осями равно 2,7-метрам. Таким образом машина немного превосходит бестселлер Duster в габаритах.

Причем не только его, но и потенциальных конкурентов в лицах Toyota Corolla Cross (4,46-м) и Jeep Compass (4,4-м). Объем багажника «паркетника» составляет 522-литра. При сложенных спинках заднего ряда этот показатель можно увеличить до 1279-литров.

Кроссовер будут продавать с 1,3-литровым бензиновым турбированным мотором TCe на 163 лошадиные силы. Связку ему составит роботизированная трансмиссия DCT с двумя сцеплениями.

Официальный запуск Renault Boreal запланирован на декабрь этого года. Цены на него будут начинаться от 200 тысяч бразильских реалов или примерно 2,9-миллионов рублей.