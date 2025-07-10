Renault показала кроссовер Bigster в новом обличии

Компания Renault уже продает под маркой Dacia большой кроссовер Bigster, а теперь к нему присоединился брат-близнец для Латинской Америки и небогатых стран – Boreal. Премьера нового SUV французской марки состоялась сегодня, 10 июля. Несмотря на одну и ту же платформу и схожие габариты машина отличилась от родственного Dacia Bigster рядом важных деталей.

Во-первых, Renault Boreal получил собственный вид с другим оформление передней части кузова и кормы.

Renault Boreal

Новинке досталась более агрессивная внешность с многоуровневыми фарами, решеткой радиатора, окрашенной в тот же цвет, что и кузов, а также стильной кормой, где установлены классические горизонтальные фонари, а не светотехника в виде букв «Y», как в новых Duster и Bigster.

Renault Boreal приобрел не только уникальный экстерьер, но и интерьер. Внутри машины расположили цифровой кластер, состоящий из двух 10-дюймовых экранов.

В арсенал кроссовера также вошли передние кресла с электроприводом и функцией массажа, порты USB-C как спереди, так и сзади, а также охлаждаемый перчаточный ящик.

Предлагать «Бореаль» первое время собираются только с 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 163 лошадиные силы, а также с роботизированной трансмиссией. Впоследствии список двигателей машины будет расширен. Ровно, как и количество рынков сбыта.

Если сначала продавать Boreal будут исключительно в Латинской Америке, то затем машина выйдет на рынки Турции, Ближнего востока и Средиземноморья.

Какой окажется цена автомобиля пока неизвестно, но, скорее всего, его постараются сделать дешевле Dacia Bigster, за которую в Европе просят от 24 тысяч евро (2,2 миллиона рублей).