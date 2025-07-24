ДомойАвтоновости сегодняНовая Toyota Supra будет построена без участия BMW: его место займут Mazda...

Новая Toyota Supra будет построена без участия BMW: его место займут Mazda и Lexus

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
719250808c9a1795e620cf40e47eca34ce82615d full 1

Одна из самых именитых моделей компании Toyota – спорткупе Supra – находится неподалеку от перехода в следующую по счету генерацию, которая может привнести в этот проект ряд неожиданных сюрпризов. 

Слухи из Японии свидетельствуют о том, что знаменитая модель «Тойоты» на этот раз будет создана без какого-либо участия компании BMW, завершив эпоху совместных разработок с баварским автогигантом, которая началась с модели A90. 

f7b8ec13806628ca7e3d6a98f027f5c2b4fd379e 872x491 1

С момента запуска в 2019 году GR Supra делит платформу и двигатель с BMW Z4, комплектуясь рядным 6-цилиндровым двигателем BMW B58.

Несмотря на технологичность машины она все время подвергалась критике со стороны фанатов «Тойоты», считавшихся, что автомобилю не хватает истиной идентичности. 

Все должно измениться в новом поколении, которое «тойотовцы» собираются разработать с «нуля» собственными силами. Впрочем, не исключено, что в определенных моментах помогать им будут инженеры хоть и сторонних, но также японских компаний.

2038791b8ad115b5ad9da7ebee1d17294d29acf3 872x491 1

Ожидается, что у Toyota Supra будет клон от Mazda. Автомобиль может отличиться от оригинала собственным дизайном и более агрессивными настройками рулевого управления и подвески. 

Кроме того, ходят разговоры, что у новой «Супры» будет брат-близнец в линейке моделей компании Lexus, но подробностей об этом проекте пока нет.

Выход новой генерации Toyota Supra в продажу запланирован на 2027 год. Потенциальные клоны этой модели от Mazda и Lexus могут появиться на год позже. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Большой кроссовер Subaru, созданный только для американцев, обновился...

В Россию начали поставлять самый продаваемый автомобиль Японии

Из Китая можно заказать поддельный Dodge Ram за...

Британцы назвали самые надежные автомобили: японские машины в...

Кроссовер начального уровня от суббренда Toyota будет расходовать...

Новый большой пикап Honda на базе Nissan показался...

Новый Kia Seltos получит «злой» дизайн и изменит...

Популярный внедорожник Toyota 4Runner примерил хардкорный вид 

Бюджетный кроссовер Honda HR-V обновился и заполучил эксклюзивный...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения показался на реалистичных...

Honda модернизировала «Автомобиль года в Японии»

Дешевая малолитражка Mitsubishi с легендарным именем появится раньше,...

Новый практичный рамный вездеход Kia оказался хуже в...

В Японии ждут возрождения Mitsubishi Pajero Mini

В Японии запустили продажи обновленного бестселлера Suzuki за...

Самый недорогой кроссовер Mazda сменит поколение: изображения и...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+