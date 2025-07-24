Новая Toyota Supra будет построена без участия BMW: его место займут Mazda и Lexus

Одна из самых именитых моделей компании Toyota – спорткупе Supra – находится неподалеку от перехода в следующую по счету генерацию, которая может привнести в этот проект ряд неожиданных сюрпризов.

Слухи из Японии свидетельствуют о том, что знаменитая модель «Тойоты» на этот раз будет создана без какого-либо участия компании BMW, завершив эпоху совместных разработок с баварским автогигантом, которая началась с модели A90.

С момента запуска в 2019 году GR Supra делит платформу и двигатель с BMW Z4, комплектуясь рядным 6-цилиндровым двигателем BMW B58.

Несмотря на технологичность машины она все время подвергалась критике со стороны фанатов «Тойоты», считавшихся, что автомобилю не хватает истиной идентичности.

Все должно измениться в новом поколении, которое «тойотовцы» собираются разработать с «нуля» собственными силами. Впрочем, не исключено, что в определенных моментах помогать им будут инженеры хоть и сторонних, но также японских компаний.

Ожидается, что у Toyota Supra будет клон от Mazda. Автомобиль может отличиться от оригинала собственным дизайном и более агрессивными настройками рулевого управления и подвески.

Кроме того, ходят разговоры, что у новой «Супры» будет брат-близнец в линейке моделей компании Lexus, но подробностей об этом проекте пока нет.

Выход новой генерации Toyota Supra в продажу запланирован на 2027 год. Потенциальные клоны этой модели от Mazda и Lexus могут появиться на год позже.