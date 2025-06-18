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Новое спорткупе Mazda RX может оказаться копией следующей Toyota Supra

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 06 18 в 10.03.08

Японские автопроизводители активно взялись за развитие своих линеек спортивных автомобилей. Одной из таких компаний является Toyota, которая, по слухам, вскоре выпустит новое поколение GR Supra. И, что самое интересное, у этой модели будет брат-близнец, но не BMW Z4, как было раньше, а спорткупе Mazda RX.

По информации японских СМИ, Toyota и Mazda ведут совместную работу над автомобилями, построенными на платформе Gazoo Racing. Эта «тележка» должна лечь в основу как новой GR Supra, так и засекреченного спортивного купе «Мазды».

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Спорткупе Mazda RX (неофициальный рендер)

Недавно гипотетическую новинку автопроизводителя из Хиросимы показали на неофициальных рендерах.

Судя по ним автомобиль получит компактный кузов, похожий по своему форм-фактору на актуальную Supra, а также переднюю часть с широкой решеткой радиатора и узкими фарами по бокам.

Другие внешние особенности пока несуществующего вживую спорткупе Mazda включают в себя спортивный бампер с вертикальными и горизонтальными вырезами, длинный капот широкие колесные арки и потайные ручки дверей. 

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Спорткупе Mazda RX (неофициальный рендер)

Ходят слухи, что новая GR Supra и спортивное купе Mazda будут использовать под капотом 3,3-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор, который ставится на кроссовер CX-90. Его мощность составляет 345 лошадиных сил.

Слухи подтвердятся, то он окажется даже более производительным, чем актуальный 6-цилиндровый «наддувный» агрегат Supra, который поставляется «Тойоте» компанией BMW. 

Кроме того, благодаря сотрудничеству Toyota и Mazda смогут заметно сократить расходы на проекты новых GR Supra и RX, а чтобы машины не пересекались между собой и не забирали друг у друга покупателей, их разделят абсолютно разным дизайном и настройками шасси. 

Выход обеих моделей запланирован на 2026-2027 годы.

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Фото:BestCarWeb

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