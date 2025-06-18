Новое спорткупе Mazda RX может оказаться копией следующей Toyota Supra

Японские автопроизводители активно взялись за развитие своих линеек спортивных автомобилей. Одной из таких компаний является Toyota, которая, по слухам, вскоре выпустит новое поколение GR Supra. И, что самое интересное, у этой модели будет брат-близнец, но не BMW Z4, как было раньше, а спорткупе Mazda RX.

По информации японских СМИ, Toyota и Mazda ведут совместную работу над автомобилями, построенными на платформе Gazoo Racing. Эта «тележка» должна лечь в основу как новой GR Supra, так и засекреченного спортивного купе «Мазды».

Спорткупе Mazda RX (неофициальный рендер)

Недавно гипотетическую новинку автопроизводителя из Хиросимы показали на неофициальных рендерах.

Судя по ним автомобиль получит компактный кузов, похожий по своему форм-фактору на актуальную Supra, а также переднюю часть с широкой решеткой радиатора и узкими фарами по бокам.

Другие внешние особенности пока несуществующего вживую спорткупе Mazda включают в себя спортивный бампер с вертикальными и горизонтальными вырезами, длинный капот широкие колесные арки и потайные ручки дверей.

Спорткупе Mazda RX (неофициальный рендер)

Ходят слухи, что новая GR Supra и спортивное купе Mazda будут использовать под капотом 3,3-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор, который ставится на кроссовер CX-90. Его мощность составляет 345 лошадиных сил.

Слухи подтвердятся, то он окажется даже более производительным, чем актуальный 6-цилиндровый «наддувный» агрегат Supra, который поставляется «Тойоте» компанией BMW.

Кроме того, благодаря сотрудничеству Toyota и Mazda смогут заметно сократить расходы на проекты новых GR Supra и RX, а чтобы машины не пересекались между собой и не забирали друг у друга покупателей, их разделят абсолютно разным дизайном и настройками шасси.

Выход обеих моделей запланирован на 2026-2027 годы.