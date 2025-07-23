Mitsubishi Pajero Sport нового поколения показался на реалистичных изображениях

Недавно в интернете появились шпионские фотографии нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Воспользовавшись ими цифровой художник Andrew Guerrero, работающий на филиппинский офис портала «Top Gear», подготовил свежую серию рендеров этой перспективной модели, до премьеры которой остается совсем немного времени.

По задумке дизайнера, свежий «Паджеро Спорт» может приобрести новый фирменный стиль Mitsubishi, который ранее использовался в проекте кроссовера Destinator.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Sport

Внедорожник отличится от младшего SUV более угловатым кузовом и высокой решеткой радиатора, а также практически вертикальным лобовым стеклом.

Спереди машину ждет появление Т-образных фар, а сзади фонарей похожей формы, но объединенных между собой светодиодной горизонтальной полосой.

Кузов машины на рендерах приобрел множественные сложные выштамповки, в том числе по бокам и сзади.

Прототип Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

Инсайдеры прогнозируют появление под капотом нового Pajero Sport тех же силовых установок, которыми комплектуется пикап Triton.

Его 2,4-литровый дизельный мотор 4N16 MIVEC предлагается с одним или двумя турбонагнетателями. Их мощность составляет 181 и 430 Нм, а также 201 и 470 Нм соответственно.

В перспективе машина имеет шансы стать гибридом. По крайней мере это должно в ближайшее время произойти с родственной моделью Triton.

Презентовать новый Mitsubishi Pajero Sport собираются в конце этого – начале следующего года.