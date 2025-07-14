Знаменитый рамный внедорожник Mitsubishi засняли в близи в новом поколении

Одной из главных новинок компании Mitsubishi ближайших лет является следующая генерация рамного внедорожника Pajero Sport. Недавно тестовый прототип этой модели был вновь замечен в ходе испытаний, где его удалось запечатлеть вблизи проезжающем рядом очевидцам.

Снимками машины поделилось австралийское издание «Drive», утверждающее, что в грядущем поколении этот вездеход может избавиться от приставки к названию «Sport».

Прототип нового поколения Mitsubishi Pajero Sport

Несмотря на то, что в основе внедорожника будет лежать новая генерация пикапа L200/Triton, «Паджеро Спорт» может заметным образом отличиться от этого «утилитарника» внешне.

Машине предрекают брутальный экстерьер с обилием строгих линий, собственную решетку радиатора с горизонтальными планками и иное оформление светотехники.

Колесная база нового Pajero Sport может оказаться короче, чем у L200/Triton, составив менее 3,1-метра, а под капотом внедорожника имеет шансы расположиться 2,4-литровый турбодизельный мотор, развивающий 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента.

Со временем внедорожник пойдет по пути электрификации (станет гибридом). Для этого в его платформе было зарезервировано отдельное место для батареи, но сначала этому изменению подвергнется родственный пикап L200/Triton.

Презентация одной из самых ожидаемых внедорожных новинок Mitsubishi последних лет должна состояться до конца нынешнего года. В продажу автомобиль поступит в 2026-м.