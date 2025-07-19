Новый кроссовер Mitsubishi перепутали с преемником Pajero Sport

На этой неделе Mitsubishi представила свой новый кроссовер, получивший имя Destinator. Пока машину показали только на официальных изображениях, но до ее «живой» премьеры осталось ждать недолго. Автомобиль представят на ближайшем азиатском международном автосалоне.

Комментарии по поводу Destinator резко разделились, а многие пользователи сети даже начали «хейтить» машину, сравнивая с Pajero Sport и называя неудачной преемницей этой легендарной модели. Но, справедливости ради, в реальности новинка Mitsubishi ей не является.

Путаница началась из-за ракурса машины на изображениях, который сделал ее визуально гораздо больше, чем она есть на самом деле.

Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator классифицируется как компактный SUV. Его длина составит 4680 мм, ширина 1840 мм, а высота – 1780 мм. Для сравнения, Honda CR-V длиннее его на 11 мм, а RAV4 короче всего на 80 мм. Но что насчет Pajero Sport?

Актуальное поколение Mitsubishi Pajero Sport

Популярный внедорожник Mitsubishi обладает гораздо более крупными размерами. Его длина равна 4825 мм, ширина 1815 мм, а высота 1835 мм. Одни только габариты ставят его в совершенно другой класс в сравнении с новинкой Destinator, но даже это еще не все.

Pajero Sport – полноценный внедорожник, построенный на лестичной раме, тогда как новая модель Destinator представляет собой обычный кроссовер с несущим кузовом.

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (шпионский снимок прототипа)

Ранее доказательством того, что Mitsubishi готовит новый Pajero Sport, стали шпионские фотографии прототипа этой модели. Ожидается, что он увидит свет в 2026 году.