Новая Hyundai Creta может оказаться похожей на мини-Santa Fe

Кроссовер Hyundai Creta – один из главных бестселлеров корейского автопроизводителя во всем мире. В определенный промежуток времени эта модель была самым продаваемым «паркетником» России, а сейчас продается огромными тиражами на многих крупных рынках (в основном в странах БРИКС).

Creta позиционируется выше модели Venue и Kona и даже имеет в своем арсенале 7-местный вариант, названный Alcazar/Grand Creta. С момента появления актуального поколения этого компактного вседорожника прошло уже шесть лет, а значит ему вскоре предстоит перебраться в следующую генерацию.

Выход третьей итерации Hyundai Creta, по слухам, запланирован на ближайшие несколько лет (ориентировочно в 2027 году).

Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

Как этот корейский хит может поменяться внешне на днях продемонстрировал цифровой художник из Латинской Америки Клебер Сильва (KDesign AG).

По мнению автора рендеров, третье поколение Hyundai Creta может кардинальным образом поменять свою внешность, приобретя экстерьер, который будет роднить ее с последними SUV-новинками компании.

Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

Автомобиль, показанный на неофициальных изображениях, приобрел оквадраченный облик кузова с обилием резких линий, который пересекается с фирменным стилем моделей Santa Fe, Palisade и Nexo.

Ранее сообщалось, что в третьей генерации «Крете» предстоит стать гибридом. Под капотом машины ждут появления полуторалитрового ДВС, работающего в связке с электромотором.

Мощность силовой установки засекречена, но должна оказаться выше нынешних вариантов двигателей этой модели.