Hyundai Creta 3 поколения сменит дизайн и станет гибридом

Кроссовер Creta является одним из самых известных SUV корейского автопроизводителя Hyundai во всем мире. Машина носит статус бестселлера и находится в строю с 2014 года, сейчас пребывая во второй генерации.

Но вскоре этот популярный «паркетник» Hyundai ждет плановая смена итерации, которая обещает для него существенные изменения не только во внешности, но и в «технике».

По новой информации, премьера 3 поколения Hyundai Creta запланирована на 2027 год. Во внутренней документации машина проходит под кодовым наименованием SX3.

Hyundai Creta Electric

Выпуск автомобиля наладят на предприятии в индийском штате Тамилнад, а затем машину начнут производить в других странах.

Подробности о новой «Крете» сейчас скудны, но инсайдеры предполагают, что компактному кроссоверу достанется существенным образом переделанный дизайн и обновленный интерьер в стиле недавно модернизированных моделей Hyundai (Santa Fe и Palisade).

Интерьер Hyundai Santa Fe нового поколения

Самые большие перемены в случае с новой Creta могут произойти с ее технической частью. Ходят слухи, что машине будет положен мощный гибридный силовой агрегат, работающий от 1,5-литрового бензинового двигателя внутреннего сгорания. Пару ему составит электрический двигатель.

Актуальная линейка моторов «Креты», включающая в себя полуторалитровые бензиновые и дизельные моторы, будет перенесена с актуальной модели без существенных изменений.