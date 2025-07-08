Nissan выпустит новый недорогой трехрядный минивэн: что о нем известно

Несмотря на финансовые трудности ключевые проекты компании Nissan все еще остаются в повестке. Один из них некий субкомпактный минивэн, который расположится в бюджетном сегменте и удивит наличием внутри до семи посадочных мест.

Подробностей об этой новинке Nissan пока не так много, как хотелось бы, но, скорее всего, машина будет положена индийскому рынку и странам и Юго-Восточной Азии. В ее основу может лечь недорогой компактвэн Renault Triber, который вскоре также ждет плановая модернизация.

У своего родственника новая модель «Ниссан» может унаследовать не только платформу и компоновку сидений, но и линейку силовых агрегатов.

Тизер новой модели Nissan

По слухам, комплектовать новый MPV японской марки, положенный развивающимся странам, собираются литровым 3-цилиндровым атмосферным мотором, выдающим 71 лошадиную силу и 96 Нм крутящего момента. Помогать ему будет механическая «пятиступка» или робот AMT с таким же количеством диапазонов.

От соплатформенного Renault Triber новинка Nissan должна отличиться собственной фирменной решеткой радиатора, прожекторными фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями, спортивным бампером с серебристой накладкой, другими колесными дисками и функциональными рейлингами на крыше.

Презентовать новый недорогой компактвэн «Ниссан» собираются уже в конце 2025 года. В продажу он поступит в первом квартале 2026-го.