Дешевый 7-местный Renault обновится в ближайшие недели

В 2019 году в продажу в Индии поступил новый компактвэн Renault Triber, который представлял собой небольшой автомобиль (длиной без малого 4-метра) с 7-местным салоном.

Бюджетник был неплохо принят на местном рынке, и за долгие годы успел обрести поклонников. Спустя шесть лет с момента премьеры Triber готовится к первому плановому рестайлингу, который должен состояться в конце этого месяца (23 июля).

По информации индийских СМИ, обновление может затронуть экстерьер компакта, в частности дать ему новую радиаторную решетку с современным логотипом компании, а также пересмотренные фары с тонкой светодиодной полосой, идущей вдоль их верхнего края.

Дорестайлинговый Renault Triber

Блоки противотуманных фонарей, по слухам, будут перемещены, а передний бампер обзаведется увеличенным размерах воздухозаборником.

Боковой профиль Triber с рестайлингом, скорее всего, изменится лишь частично, да и то только за счет новых колесных дисков, тогда как корма машины поменяется за счет других задних фонарей и переработанного бампера.

Габаритные размеры бюджетного 7-местного автомобиля Renault должны остаться прежними. Длина актуальной модели составляет 3990 мм, ширина – 1739 мм, высота – 1643 мм, а колесная база – 2636 мм.

Дорестайлинговый Renault Triber

Минимальные изменения ждут внутреннее убранство машины. Инсайдеры пишут, что новый Triber сможет похватать более мягкими на ощупь и качественными материалами отделки.

Что касается подкапотного пространства, то там все должно остаться плюс-минус прежним.

Приводить в движение недорогой компактвэн продолжит литровый 3-цилиндровый бензиновый «атмосферник», развивающий 72 лошадиные силы мощности и 96 Нм крутящего момента. Выбор трансмиссий включит в себя 5-ступенчатую МКПП или 5-скоростной «робот» AMT. Привод, как и раньше, будет только передним.