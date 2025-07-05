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Показан 7-местный кроссовер Toyota Grand RAV4

Текст: Алексей Шмидт
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2026 toyota grand rav4 comes with digital seven seat credentials and a virtual third row 22 1

Не так давно состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль сохранил свою платформу, но обзавелся другим внешним видом, а также модернизированным оснащением.

Но что если в Toyota захотят расширить и без того массовый спрос на свой бестселлер, подготовив для него более вместительную 7-местную модификацию.

Ответ на этот вопрос дал цифровой дизайнер с ником «AutoYa», опубликовавший неофициальные рендеры нового кроссовера, получившего название Toyota Grand RAV4.

2026 toyota grand rav4 comes with digital seven seat credentials and a virtual third row 23 1
Toyota Grand RAV4 (неофициальный рендер)

Сегодня в модельной линейке Toyota уже есть один автомобиль с приставкой к названию «Grand» – это увеличенная версия «паркетника» Highlander, предлагающаяся на рынке США. 

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Toyota Grand RAV4 (неофициальный рендер)

Судя по неофициальным рендерам, главным визуальным отличием трехрядного RAV4 от простого 2-рядного кроссовера станет растянутый в длину кузов, позволяющий уместить внутри дополнительный ряд сидений. 

В случае, если Grand RAV4 действительно увидит свет, машине с большой долей вероятности будут положены те же моторы, что и простому 5-местному вседорожнику. Тот, напомним, в свежей генерации стал гибридом, причем как простым, так и с возможностью подзарядки от электросети.

2026 toyota grand rav4 comes with digital seven seat credentials and a virtual third row 26
Toyota Grand RAV4 (неофициальный рендер)

В обоих вариантах речь идет о 2,5-литровом бензиновом атмосферном моторе, который функционирует в связке с электрической системой и вариатором. Привод в машине реализован за счет отдельного электрического двигателя, установленного на задней оси (E-Four).

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Фото:AutoYa/YouTube

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