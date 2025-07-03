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Subaru может выпустить новый «заряженный» хэтчбек, который так ждут фанаты

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Последние отчеты из Японии говорят о том, что Subaru приступила к разработке нового «заряженного» хэтчбека, который так долго ждали поклонники этой марки. Машина получит знаменитое название WRX STI.

По крайней мере такой намек был от самой «Субару» в этом году, когда был показан официальный тизер этой модели.

Subaru teaser of a high performance hot hatchback hints at a possible STI return 2
Официальный тизер новой «заряженной» модели Subaru

По данным издания «BestCarWeb», японский автопроизводитель собирается наделить свою 5-дверку агрессивной внешностью. Автомобиль может получить мощный выступ на капоте, расширенные крылья и большое антикрыло сзади. 

Subaru WRX Hatchback 3 1
Рендеры нового хэтчбека Subaru WRX в версии STI (BestCarWeb)

Подробности о механической стороне этой модели пока нет от слова «совсем», но инсайдеры пишут, что Subaru разрабатывает новейшую оппозитную силовую установку, которая будет работать с модернизированной полноприводной системой.

Не исключено также, что компания объединит усилия с Toyota в области гибридных технологий, которые затем будут реализованы в ее новом «горячем» хэтчбеке. 

Официальная премьера нового концепт-кара Subaru, который создается под истинных фанатов бренда, должна состояться уже этой осенью (в октябре на выставке японской мобильности в Токио).

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Фото:BestCarWeb, Subaru

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