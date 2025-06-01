Сенсация из Японии: Subaru готовит свежий WRX с абсолютно новым горизонтально-оппозитным двигателем

Нынешнее поколение седана Subaru WRX находится в строю с 2021 года и считалось, что на этой генерации его история завершится. Однако накануне на гонке «24 часа Фудзи» руководство японского автопроизводителя раскрыло сенсационную информацию.

Следующий WRX находится в разработке и будет оснащен новейшим горизонтально-оппозитным двигателем. Более того, премьера машины может состояться уже совсем скоро – осенью этого года на выставке Japan Mobility Show.

Новый производительный автомобиль, показанный на одном из слайдов в паддоке гонки «24 часа Фудзи», представлял собой седан с новым дизайном, отсылающим к свежим моделям Subaru, вроде Outback и Forester.

Официальный тизер нового Subaru WRX

Машина наделена рельефным спортивным капотом с большим воздухозаборником посередине, другими фарами, и судя по всему, широким бампером с ярко-выраженной «губой».

Подробные характеристики нового WRX пока не разглашаются, но, по слухам, автомобиль будет совместим с углеродно-нейтральным топливом. На основе нового горизонтально-оппозитного двигателя для него будут созданы электрифицированные варианты, в том числе подключаемая гибридная система PHEV.

Кроме нее автомобиль ждет появления усовершенствованной системы полного привода, которую настраивали на гонках японской серии Super Taikyu, а также улучшенной системой рулевого управления, обеспечивающей машине еще большее ощущение спортивности.

Презентовать новый Subaru WRX, по слухам, собираются уже в октябре этого года.