Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта кузова универсал

Разработка новой генерации одной из самых популярных в мире моделей Toyota идет полным ходом. В свежем поколении Corolla, по слухам, сохранит кузов универсал. Причем у него будет сразу несколько разновидностей.

По данным онлайн-журнала «BestCarWeb», продавать новую «Королла» в кузове Touring собираются сразу в трех вариантах. Первый будет представлять базовую модель без каких-либо ухищрений, второй – кросс-универсал (преемник Sprinter Carib), а третий высокопроизводительную спортивную модель.

Простой универсал (заглавное изображение) обещают улучшить во всех областях, в том числе удобство использования, экономичность и экологичность, а также оснастить гибридами HEV и PHEV на базе 1,5-литрового 4-цилиндрового ДВС нового поколения.

Кросс-универсал Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер)

Универсал повышенной проходимости, который в Японии называют идейной заменой Sprinter Carib, будет по формату близок к Subaru Crosstrek и выделится увеличенным дорожным просветом, а также кроссоверными элементами декора.

Замыкающий в этом списке универсал Corolla (новая Caldina GT-Four) обещает оказаться «заряженной» моделью, которой будет положен под капотом 1,6-литровый рядный 3-цилиндровый турбомотор G16E-GTS.

Спортивный универсал Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер)

Аналогичным двигателем сейчас комплектуется GR Yaris и GR Corolla, где его мощность составляет 304 лошадиные силы. В связке с ним предстоит работать системе полного привода GR-Four, которая испытывалась в чемпионате мира по ралли WRC.

Помимо универсала новая Corolla должна сохранить не только кузов седан, но и 5-дверный хэтчбек. В продажу все варианты этой модели обещают поступить в 2026 году.