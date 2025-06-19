ДомойАвтоновости сегодняНовая Toyota Corolla может получить сразу три варианта кузова универсал

Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта кузова универсал

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
01 s kitai 045 1

Разработка новой генерации одной из самых популярных в мире моделей Toyota идет полным ходом. В свежем поколении Corolla, по слухам, сохранит кузов универсал. Причем у него будет сразу несколько разновидностей.

По данным онлайн-журнала «BestCarWeb», продавать новую «Королла» в кузове Touring собираются сразу в трех вариантах. Первый будет представлять базовую модель без каких-либо ухищрений, второй – кросс-универсал (преемник Sprinter Carib), а третий высокопроизводительную спортивную модель.

Простой универсал (заглавное изображение) обещают улучшить во всех областях, в том числе удобство использования, экономичность и экологичность, а также оснастить гибридами HEV и PHEV на базе 1,5-литрового 4-цилиндрового ДВС нового поколения. 

Снимок экрана 2025 06 19 в 10.13.20
Кросс-универсал Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер)

Универсал повышенной проходимости, который в Японии называют идейной заменой Sprinter Carib, будет по формату близок к Subaru Crosstrek и выделится увеличенным дорожным просветом, а также кроссоверными элементами декора.

Замыкающий в этом списке универсал Corolla (новая Caldina GT-Four) обещает оказаться «заряженной» моделью, которой будет положен под капотом 1,6-литровый рядный 3-цилиндровый турбомотор G16E-GTS.

Снимок экрана 2025 06 19 в 10.13.33
Спортивный универсал Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер)

Аналогичным двигателем сейчас комплектуется GR Yaris и GR Corolla, где его мощность составляет 304 лошадиные силы. В связке с ним предстоит работать системе полного привода GR-Four, которая испытывалась в чемпионате мира по ралли WRC.

Помимо универсала новая Corolla должна сохранить не только кузов седан, но и 5-дверный хэтчбек. В продажу все варианты этой модели обещают поступить в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для...

Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался...

Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет...

В России не могут продать новейшую рамную Kia...

В США оценили новый кроссовер Lada Azimut на...

Подержанный китайский седан приобрели за 118 миллионов рублей

Очень популярный семейный кроссовер Toyota примерит новый вид...

Новый рамный внедорожник Kia примерил хардкорную амуницию для...

У Lada появился новый на 100-процентов российский кроссовер 

Популярная малолитражка Honda удивит более практичным салоном, чем...

Продажи новой Toyota Corolla Cross в Японии приостановлены...

Противник внедорожника Suzuki Jimny от Toyota будет стоить...

«Заряженный» внедорожник Nissan Patrol (Y63), который будет намного...

Новое спорткупе Mazda RX может оказаться копией следующей...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+