Новый универсал повышенной проходимости Toyota Sprinter Carib: первые изображения и подробности

В 1982 году компания Toyota вывела в продажу кросс-универсал Sprinter Carib. Машина предлагалась покупателям на протяжении трех поколений, а в 2002-м году покинула конвейер.
Изначально основанный на модели Corolla, универсал повышенной проходимости впоследствии обрел идейного преемника в лице Corolla Trek, но тому так и не удалось стать таким же популярным, как оригиналу.
Японская пресса в лице издания «BestCarWeb» пишет о том, что Toyota рассматривает возможность возрождения Sprinter Carib. Причем на этот раз в основе машины вновь будет лежать модель Corolla (нового поколения).
Цифровые художники выпустили рендер такого автомобиля, на котором универсал обладает таким же форм-фактором, что раньше, но визуально совершенно непохож на оригинальный Sprinter Carib.
Ожидается, что во внешности машины будут применены решения следующей генерации Corolla, до выхода которой остается не так много времени.
Кросс-универсал, которому предстоит оказаться промежуточным звеном между простой «Короллой» и ее SUV-вариантом, почти наверняка получит увеличенный дорожный просвет, а его крылья и двери прикроет устойчивый к царапинам пластиковый обвес.
Техническую сторону машина должна перенять у следующей Corolla, а на полный привод, который был у оригинального Sprinter Carib, можно будет не рассчитывать. Продавать такой автомобиль если и соберутся, то только в переднеприводном исполнении.
Сроки запуска нового кросс-универсала Toyota пока засекречены, но машина точно появится лишь спустя некоторое время после дебюта новой Corolla, то есть не раньше 2026-2027 года.