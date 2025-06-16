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Новый универсал повышенной проходимости Toyota Sprinter Carib: первые изображения и подробности

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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В 1982 году компания Toyota вывела в продажу кросс-универсал Sprinter Carib. Машина предлагалась покупателям на протяжении трех поколений, а в 2002-м году покинула конвейер. 

Изначально основанный на модели Corolla, универсал повышенной проходимости впоследствии обрел идейного преемника в лице Corolla Trek, но тому так и не удалось стать таким же популярным, как оригиналу.

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Оригинальный Toyota Sprinter Carib

Японская пресса в лице издания «BestCarWeb» пишет о том, что Toyota рассматривает возможность возрождения Sprinter Carib. Причем на этот раз в основе машины вновь будет лежать модель Corolla (нового поколения). 

Цифровые художники выпустили рендер такого автомобиля, на котором универсал обладает таким же форм-фактором, что раньше, но визуально совершенно непохож на оригинальный Sprinter Carib.

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Новый Toyota Sprinter Carib (неофициальный рендер BestCarWeb)

Ожидается, что во внешности машины будут применены решения следующей генерации Corolla, до выхода которой остается не так много времени. 

Кросс-универсал, которому предстоит оказаться промежуточным звеном между простой «Короллой» и ее SUV-вариантом, почти наверняка получит увеличенный дорожный просвет, а его крылья и двери прикроет устойчивый к царапинам пластиковый обвес. 

Техническую сторону машина должна перенять у следующей Corolla, а на полный привод, который был у оригинального Sprinter Carib, можно будет не рассчитывать. Продавать такой автомобиль если и соберутся, то только в переднеприводном исполнении.

Сроки запуска нового кросс-универсала Toyota пока засекречены, но машина точно появится лишь спустя некоторое время после дебюта новой Corolla, то есть не раньше 2026-2027 года. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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