Новый универсал повышенной проходимости Toyota Sprinter Carib: первые изображения и подробности

В 1982 году компания Toyota вывела в продажу кросс-универсал Sprinter Carib. Машина предлагалась покупателям на протяжении трех поколений, а в 2002-м году покинула конвейер.

Изначально основанный на модели Corolla, универсал повышенной проходимости впоследствии обрел идейного преемника в лице Corolla Trek, но тому так и не удалось стать таким же популярным, как оригиналу.

Оригинальный Toyota Sprinter Carib

Японская пресса в лице издания «BestCarWeb» пишет о том, что Toyota рассматривает возможность возрождения Sprinter Carib. Причем на этот раз в основе машины вновь будет лежать модель Corolla (нового поколения).

Цифровые художники выпустили рендер такого автомобиля, на котором универсал обладает таким же форм-фактором, что раньше, но визуально совершенно непохож на оригинальный Sprinter Carib.

Новый Toyota Sprinter Carib (неофициальный рендер BestCarWeb)

Ожидается, что во внешности машины будут применены решения следующей генерации Corolla, до выхода которой остается не так много времени.

Кросс-универсал, которому предстоит оказаться промежуточным звеном между простой «Короллой» и ее SUV-вариантом, почти наверняка получит увеличенный дорожный просвет, а его крылья и двери прикроет устойчивый к царапинам пластиковый обвес.

Техническую сторону машина должна перенять у следующей Corolla, а на полный привод, который был у оригинального Sprinter Carib, можно будет не рассчитывать. Продавать такой автомобиль если и соберутся, то только в переднеприводном исполнении.

Сроки запуска нового кросс-универсала Toyota пока засекречены, но машина точно появится лишь спустя некоторое время после дебюта новой Corolla, то есть не раньше 2026-2027 года.