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Кроссовер Toyota, который путают с Ferrari, готовится к обновлению

Текст: Ростислав Архипов
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Появившийся в продаже в 2023 году кроссовер Toyota Crown Sport готовится к плановой модернизации. Машина, которую в профиль можно спутать с высокопроизводительным итальянским SUV Ferrari Purosangue, ждет премьеры уже через месяц. По крайней мере на эти сроки указывают японские СМИ.

Инсайдерские издания из «Страны восходящего солнца» обещают новому Crown Sport новую базовую версию, которая должна положительным образом отразиться на ценовом пороге входа.

Такой вариант машины должен обзавестись 2,5-литровой 234-сильной гибридной силовой установкой со средним расходом топлива в 4,7-литра на 100 км.

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Toyota Crown Sport

Ради снижения стоимости под урезание попадут некоторые удобные функции модели, такие как системы обогрева и вентиляции передних сидений, а также электропривод пассажирского кресла.

Предполагаемая цена обновленного Crown Sport начального уровня составит порядка 5 миллионов 200 тысяч иен или 2,9 миллиона рублей.

Что касается более дорогих вариаций реформенного японского кросс-купе, то они сохранят подключаемую гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового ДВС мощностью 306 л.с, но обзаведутся улучшенными материалами отделки с более выраженной текстурой.

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Параллельно Toyota готовит специальную версию Crown Sport, которая будет выпущена в честь 70-летнего юбилея модели Crown.

Такие машины получат эксклюзивные детали экстерьера и интерьера, ранее доставшиеся своим собратьям по модельному ряду Crown Crossover и Crown Sedan.

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Фото:Toyota

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