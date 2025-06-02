Рамный внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди, доехал до России

В конце января Suzuki представила новую, пятидверную версию внедорожника Jimny, которому специально для японского рынка присвоили приставку к названию Nomade.

Машина тут же стала бестселлером, а ажиотажный спрос создал огромную очередь для желающих купить этот автомобиль, которая растянулась на 3,5-года. Все это привело к тому, что Suzuki была вынуждена остановить прием заказов на Jimny Nomade, который до сих пор не возобновился.

Слева – Suzuki Jimny Nomade, справа – 3-дверный Suzuki Jimny

Пока в Японии все пытаются найти оставшиеся на площадках дилеров 5-дверные Jimny они свободно предлагаются в России.

Как удалось выяснить «Daily-Motor», такие автомобили сейчас доступны во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Краснодаре и Ижевске. Машины ввозятся серыми импортерами с использованием альтернативных каналов поставок.

Как и японские Jimny Nomade, приехавшие в РФ 5-дверные внедорожники выпущены в Индии на совместном предприятии Maruti и Suzuki.

Салон Suzuki Jimny Nomade

Автомобиль отличается от трехдверного «Джимни» увеличенной длиной до 3890 мм и до 2590 мм колесной базой (прибавка составляет по 340 мм соответственно).

Рамные внедорожники оснащаются атмосферным полуторалитровым мотором мощностью 105 лошадиных сил, ассистентом для которого выступает проверенная временем надежная 4-скоростная автоматическая коробка передач.

Порядок цен на автомобиль Suzuki, который пользуется в Японии невероятным спросом, в России выглядит следующим образом: самые простые комплектации 5-дверных Jimny стоят 3 миллиона рублей, в то время как наиболее оснащенные версии оценены в 3 миллиона 800 тысяч рублей.