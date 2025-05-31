ДомойАвтоновости сегодняToyota запатентовала дизайн грозного соперника Land Rover

Toyota запатентовала дизайн грозного соперника Land Rover

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
toyota vehicle shape patent 3 1

В последние годы Toyota начала использовать в своих новых моделях смелый дизайн. Причем в некоторых случаях он мог пересекаться с известными роскошными автомобилями. Чего только стоит пример Toyota Crown Sport, который в профиль выглядит почти как точная копия Ferrari Purosangue

Теперь, похоже, японцы хотят повторить нечто подобное, но уже с другой премиальной моделью и родом из Великобритании – Land Rover. 

toyota vehicle shape patent 1
Запатентованный дизайн нового внедорожника Toyota

Накануне в базе USPTO появились патенты на дизайн нового кроссовера, который, судя по внешнему виду и предполагаемой технической части, будет чем-то вроде бюджетного аналога Range Rover Velar следующего поколения. 

На машине отсутствует решетка радиатора, что намекает на электрический внедорожник. Примечательно, но полностью «батарейным» хотят сделать и Velar (с 2026 года). 

Еще интереснее выглядит тот факт, что в патенте дословно упоминается Range Rover Velar 2021 года и Toyota Land Cruiser 2022 года. Указание, хоть и в виде ссылки, на стороннего автопроизводителя в патенте, если и встречается, то крайне редко. 

toyota vehicle shape patent 4

Не исключено, что речь идет о серийной версии концепт-кара Land Cruiser Se, который был показан еще в 2023 году. Тот прототип обладал размерами в 5,1-метра в длину, 2-метра в ширину и 1,7-метра в высоту. Расстояние между его осями составляло 3-метра.

По габаритам машина была близка к модели Grand Highlander и была заявлена как 7-местный электромобиль. 

Когда такой автомобиль поступит в продажу пока неизвестно, но ранний план Toyota предусматривал выпуск 15 электрических моделей уже к 2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:USPTO

Читайте также:

Последние новости:

Маленький бюджетный хэтчбек Suzuki готовится к смене поколения

Новый большой и вместительный минивэн Nissan против Toyota...

Hyundai начал выпуск роскошного седана Grandeur для такси

Новый брутальный внедорожник Kia на раме показан на...

Возрожденный внедорожник Mitsubishi Pajero Mini обрастает подробностями

Suzuki готовит маленькую «зажигалку» за копейки

Первый в мире по-настоящему роскошный городской внедорожник от...

Американцы назвали автомобили, которые спустя 5 лет будут...

Новую Lada Niva 2025 оценили в Германии в...

Новый брутальный китайский внедорожник сломался прямо на шоссе:...

Kia может выпустить новый вездеход для бездорожья с...

Самый дешевый Toyota Land Cruiser принимает финальную форму

Новый кроссовер Nissan Duster появится уже очень скоро....

Флагманский минивэн Nissan научились превращать в комфортабельную спальню...

Знаковая модель Nissan может стать купе-кроссовером мощностью 450...

Suzuki выпустит новый недорогой кроссовер дешевле миллиона рублей

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+