Toyota запатентовала дизайн грозного соперника Land Rover

В последние годы Toyota начала использовать в своих новых моделях смелый дизайн. Причем в некоторых случаях он мог пересекаться с известными роскошными автомобилями. Чего только стоит пример Toyota Crown Sport, который в профиль выглядит почти как точная копия Ferrari Purosangue.

Теперь, похоже, японцы хотят повторить нечто подобное, но уже с другой премиальной моделью и родом из Великобритании – Land Rover.

Запатентованный дизайн нового внедорожника Toyota

Накануне в базе USPTO появились патенты на дизайн нового кроссовера, который, судя по внешнему виду и предполагаемой технической части, будет чем-то вроде бюджетного аналога Range Rover Velar следующего поколения.

На машине отсутствует решетка радиатора, что намекает на электрический внедорожник. Примечательно, но полностью «батарейным» хотят сделать и Velar (с 2026 года).

Еще интереснее выглядит тот факт, что в патенте дословно упоминается Range Rover Velar 2021 года и Toyota Land Cruiser 2022 года. Указание, хоть и в виде ссылки, на стороннего автопроизводителя в патенте, если и встречается, то крайне редко.

Не исключено, что речь идет о серийной версии концепт-кара Land Cruiser Se, который был показан еще в 2023 году. Тот прототип обладал размерами в 5,1-метра в длину, 2-метра в ширину и 1,7-метра в высоту. Расстояние между его осями составляло 3-метра.

По габаритам машина была близка к модели Grand Highlander и была заявлена как 7-местный электромобиль.

Когда такой автомобиль поступит в продажу пока неизвестно, но ранний план Toyota предусматривал выпуск 15 электрических моделей уже к 2027 году.