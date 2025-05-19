Новый рамный внедорожник Nissan предстал в неожиданном обличии

Nissan активничает в отношении своего модельного ряда, готовя целый список новых моделей. Но даже они далеко не все, что способна представить компания в ближайшие годы.

Не так давно представитель североамериканского офиса Nissan Кристиан Менье отметил, что сейчас в линейке японского автопроизводителя существует пробел, который может закрыть возрожденный рамный внедорожник Xterra. Это название уже использовалось компанией в период с конца 90-х по середину 2010-х для крупного вездехода, выпускавшегося в США.

Солидарен с ним и главный инженер Nissan Икуо Мияи, считающий, что компания вполне может позволить себе такую модель даже несмотря на финансовые трудности.

Спекулятивный рендер возрожденного внедорожника Nissan Xterra

Пофантазировать на тему возрождения этой модели взялся независимый дизайнер Клебер Силва из «KDesignAG». Бразильский художник изобразил воскрешенный Nissan Xterra, воспользовавшись фотографиями недавно представленного пикапа Nissan Frontier Pro.

У утилитарной модели внедорожник унаследовал весь экстерьер вплоть до задней стойки кузова, начиная с которой машина на рендере получила закрытую грузовую платформу. В ней, по задумке автора рендеров, расположится третий ряд сидений и багажник.

Спекулятивный рендер возрожденного внедорожника Nissan Xterra

Если проекту возрожденного Xterra и вправду собираются дать «зеленый свет», то автомобиль может получить в качестве движущей силы гибридный силовой агрегат.

Никакие подробности о нем, разумеется, пока не раскрываются, но потенциально соплатформенный этой модели пикап Frontier Pro оснащается 1,5-литровым турбированным ДВС и электрическим двигателем, совокупная отдача которых равна 402 лошадиным силам и 800 Нм крутящего момента.

Впрочем, пока планы по запуску нового рамного внедорожника Nissan на базе пикапа Frontier Pro выглядят скорее как спекуляции, нежели как уже принятое решение руководством Nissan. Поэтому ждать возрождения Xterra в ближайшие годы точно не стоит.