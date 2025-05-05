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Инженер Nissan предлагает выпустить нового конкурента внедорожников Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Несмотря на финансовый кризис Nissan радует своих поклонников анонсами большого количества новых или обновленных моделей, которые должны появиться в ближайшие годы.

По свежим слухам, недавно руководство японского бренда начало размышлять на тему нового внедорожника, который будет конкурировать с популярными моделями класса Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest и Isuzu MU-X.

Идея выпуска нового рамного внедорожника была предложена инженером, работающим над пикапом Frontier Pro – подключаемым гибридом с двойной кабиной, который будет продаваться только в Китае. 

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Пикап Nissan Frontier Pro

Этим специалистом является Икуо Мияи. По его словам компания действительно может позволить себе сделать еще одну вариацию этой модели – «нормальную колесную базу, внедорожник или что-то в этом роде».

Если руководство Nissan прислушается к словам своего сотрудника, то новый внедорожник компании станет идеальным преемником модели Nissan Terra – автомобиля, продаваемого в Китае и на других рынках, который основан на нынешней коммерческой модели Navara ute.

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Nissan Terra

Напомним, пикап Frontier Pro, на базе которого могут выпустить новый внедорожник Nissan, оснащается 1,5-литровым турбобензиновым мотором и 4-ступенчатой двухмоторной гибридной коробкой передач, между которыми установлен электродвигатель и батарея емкостью 33 кВт/ч.

Выходная мощность системы составляет 435 лошадиных сил и 800 Нм. Запас хода на электротяге равен 135 км, а в гибридном режиме работы машина способна проезжать до 1046 километров.

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Фото:Nissan

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