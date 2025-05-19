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Toyota предлагает помочь Nissan после провала переговоров с Honda

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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С конца прошлого года стало известно о том, что компания Nissan терпит существенные убытки и находится на гране финансового коллапса. Одним из вариантов решения проблем крупного японского автопроизводителя было объединение усилий с местной Honda, но сделка между сторонами сорвалась. 

Очевидно, что возобновления усилий по слиянию между двумя этими японскими брендами уже можно не ждать. Более того, не исключено, что в итоге Nissan пойдет по немного другому пути и примет помощь неожиданной стороны.

Как сообщает портал «Automotive News», концерн Toyota Motor Corp. называют в качестве своего рода резервного партнера проблемной Nissan Motor Co.

Инсайдеры утверждают, что руководство «Ниссана» получило по защищенным каналам предложение «Тойоты» помочь ей разобраться с финансовыми проблемами компании. Причем якобы сделано это было практически сразу после того, как сделка между Nissan и Honda сорвалась.

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Вывести дилерских центров Nissan и Honda

Какой ответ дало руководство «Ниссан» на предложение «Тойоты» пока неизвестно, но, скорее всего, сейчас стороны находятся в процессе согласования позиций. 

Кроме того, пока неясно, какую выгоду хочет получить от этого сотрудничества самый крупный японский автопроизводитель.

Ранее предполагалось, что объединение Nissan и Honda приведет к тому, что последний получит доступ к нынешней модельной линейке «Ниссан» и будет использовать ее в бизнес-модели бейдж-инжиниринга.

Более того, сообщалось, что одним из проектов такого сотрудничества может оказаться новый внедорожник Honda Horizon, построенный на базе флагманской модели Nissan Patrol.

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Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:Automotive News

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