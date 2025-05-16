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Возрожденный внедорожник Honda Horizon представили в виде перелицованного Nissan Patrol

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В конце 90-х в линейку японского автопроизводителя Honda входил внедорожник Horizon, который фактически «Хондой» не являлся. Машина была построена на базе Isuzu Bighorn. На фоне планов о слиянии Nissan с Honda, которые так и не увенчались успехом, начали ходить слухи о возрождении внедорожника Horizon.

Причем в качестве основы для него был выбран никто иной как флагман SUV-линейки «Ниссан» – Patrol.

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Неофициальный рендер внедорожника Honda Horizon

Цифровой художник «Theottle» изобразил возрожденный Honda Horizon в виде актуального поколения Nissan Patrol (Y63).

Машина на неофициальных рендерах получила тот же самый боковой профиль, что у оригинального полноразмерного вездехода «Ниссан», но отличилась иным оформлением «передка» и кормы.

Фронтальная часть кузова примерила собственные прямоугольные фары, другую решетку радиатора и переделанный бампер, тогда как сзади автомобилю достались слегка иные задние фонари. 

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Неофициальный рендер внедорожника Honda Horizon

Если бы Honda Horizon действительно появился в продаже, то ему с большой долей вероятности пришлось бы унаследовать механическую часть у Nissan Patrol. Последний оснащается 3,5-литровым мотором V6, мощность которого составляет 425 лошадиных сил. 

Впрочем, о потенциальном слиянии Honda и Nissan и общих проектах сейчас говорить не стоит. 

«Ниссановцы» отвергли предложение «Хонды» и готовы скорее понести очередные убытки и сократить порядка 20 тысяч работников, чем связывать себя соглашением с потенциальным конкурентом. 

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Фото:Theottle

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