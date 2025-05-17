Suzuki Jimny превратили в ветерана бездорожья от Toyota

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нередко используется тюнерами для собственных проектов, в которых машина преображается то в Mercedes-Benz G-Class, то в Land Rover Defender (от ателье DAMD), но в классический вездеход Toyota эту модель еще никогда не переделывали.

Стать первооткрывателем в этой идее решила фирма с названием «JimnyLand» из японской Фукуоки, назвавшая свою работу «70YO.70 Destroyer». В ее основе лежит обычный 3-дверный Suzuki Jimny, который удалось внешне преобразить в визуальную копию ветерана бездорожья Land Cruiser 70, хотя и в гораздо более коротком кузове.

Комплект-доработок для Suzuki Jimny 70YO.70 Destroyer

Тюнинг-комплект включает в себя переработанный капот, новую защиту радиатора, а также наружные зеркала, шноркель, поворотники передних крыльев, шильдики на капоте и задние боковые щитки с рельефными выемками.

Благодаря пакету доработок Suzuki Jimny с отдельного ракурса становится практически неотличимым от классического внедорожника Land Cruiser 70, который несмотря на свой почтенный возраст по-прежнему остается на конвейере и продается на некоторых рынках сбыта.

Оригинальный Toyota Land Cruiser 70

С точки зрения механики переделанный в «семидесятый» Land Cruiser Suzuki Jimny ничем не отличается от оригинальной модели. Машина комплектуется привычным для нее 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 102 лошадиные силы.

Стоимость модернизированного внедорожника в Японии начинается от 4 миллионов 400 тысяч иен или 2,5-миллионов рублей.