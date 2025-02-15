5-дверный Suzuki Jimny, за которым выстроились очереди в Японии, научили выглядеть как Mercedes и Land Rover

В начале февраля в Японии стал доступен 5-дверный внедорожник Suzuki Jimny. Машине для местного рынка присвоили приставку к названию Nomade, а сам автомобиль тут же стал бестселлером, вызвав ажиотажный спрос среди покупателей.

Не прошло и двух недель, как японское тюнинг-ателье DAMD подготовило для пятидверного «Джимни» комплект доработок, вдохновленный экстерьером Mercedes-Benz G-Class.

Suzuki Jimny Nomade в тюнинге под Mercedes G-Class

В боди-кит, который способен трансформировать внешность «растянутого» Jimny в «Гелендваген», вошли такие детали как: обновленные защитные кожухи радиатора, новые бамперы, боковые юбки и культовые трапециевидные указатели поворота от G-Class.

Suzuki Jimny Nomade в тюнинге под Land Rover Defender

Но на этом тюнеры из DAMD не остановились. Для ценителей британского автопрома специалисты японского ателье предложили комплект доработок, в котором Suzuki Jimny Nomade способен выглядеть как Land Rover Defender.

Для превращения местного внедорожника в британский люксовый вездеход использовались специальные накладки на решетку радиатора и фары, другие бамперы, уникальные накладки на колесных арках и порогах, а также фирменный армейский зеленый окрас кузова, контрастирующий с золотистыми колесами и наклейками Union Jack на боковинах.

Прием заказов на боди-кит уже стартовал. Приобрести его вживую его японцы смогут уже с апреля этого года.