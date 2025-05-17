Новый рамный Kia Tasman показан в хардкорной внедорожной экипировке 

В начале апреля этого года на автосалоне в Сеуле дебютировал новый концепт-кар Kia, основанный на пикапе Tasman.

Машина получила приставку к названию Weekender и отличалась от массового утилитарника необычной внедорожной экипировкой, которая превосходила даже серийный хардкорный вариант X-Pro.

Концепт-кар Kia Tasman Weekender

По слухам, корейский автопроизводитель рассматривает возможность выпуска нового варианта Tasman, который будет адаптирован для тяжелого бездорожья. Машине достанется имя Tasman WKNDR и гибридная система нового поколения.

Австралийский портал «CarsGuide» опубликовал первое изображение серийного внедорожного пикапа, который практически не отличается от шоу-кара полуторамесячной давности.

Автомобиль на рендерах обладает высоким дорожным просветом, специальным обвесом, колесными дисками, обутыми в массивные грязевые покрышки, силовым бампером с проушинами для тросов и лебедкой, а также дополнительной светотехникой на крыше, интегрированной в экспедиционный багажник.

Спекулятивный рендер серийного внедорожного пикапа Kia Tasman WKNDR (CarsGuide)

Ранее в Kia обещали сделать Tasman в том числе гибридом. По слухам, в перспективе пикап может обзавестись новейшей гибридной системой следующего поколения, которая будет сочетать в себе турбобензиновый мотор с электрическими двигателями P1 и P2.

Первый из них будет отвечать за запуск, выработку энергии и ее использование для движения, а второй за движение и рекуперативное торможение. Максимальная мощность такой системы может достигнуть 360 лошадиных сил и 460 Нм.

Когда новая внедорожная модификация Tasman поступит в продажу пока неизвестно, но еще недавно в Kia утверждали, что отводят этому пикапу жизненный цикл минимум в 10 лет, в ходе которого эта модель будет постоянно дорабатываться и улучшаться.