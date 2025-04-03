Новый рамный пикап Kia Tasman получил хардкорную внедорожную экипировку

Kia представила свой новый рамный пикап Tasman осенью прошлого года и уже вывела машину на рынок. Причем не только в простой версии, но и во внедорожном исполнении X-Pro. Но, как оказалось, у этой модели может быть еще более хардкорная модификация, которую накануне показали на автосалоне в Сеуле в виде концепта.

Машина получила имя Tasman Weekender и оснащена специальным оборудованием, которое необходимо для преодоления бездорожья.

Пикап предлагается с силовыми бамперами, «грязевыми» покрышками и уникальным набором подножек, но полный список оснащения пока не раскрывается.

Концепт Kia Tasman Weekender

Тем не менее, судя по фотографиям шоу-кара, машина обладает массивным экспедиционным багажником на крыше, увеличенным дорожным просветом, ящиками для хранения, встроенными в заднюю стенку кабины и продвинутой лебедкой.

Помимо всех этих доработок отличить внедорожную спецверсию Weekender от простых Tasman можно по выкрашенным в цвет кузова пластиковым накладкам на колесных арках, которые стали основным объектом для критики дизайна машины с ее премьерой в прошлом году.

Концепт Kia Tasman Weekender

Никаких изменений в технической стороне автомобиля, вероятно, не произошло. Поэтому если его отправят в продажу, то под капотом пикапа будет работать оригинальный 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 277 лошадиных сил.

Альтернативный вариант «Тасмана» для других рынков получит 2,2-литровый турбодизель, развивающий 207 л.с.