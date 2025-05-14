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Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser Prado показан на первых изображениях

Текст: Михаил Романченко
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В конце октября прошлого года южнокорейский автопроизводитель Kia представил новый рамный пикап Tasman. Машина поступила в продажу в начале 2025 года и сразу же вызвала ажиотажный спрос

Теперь в руководстве «Киа» размышляют на тему того, чтобы расширить доступные варианты этой модели. Одно из предложений звучит превратить утилитарник во внедорожник, который по совокупности качеств мог бы навязать борьбу Toyota Land Cruiser Prado.

Своими фантазиями на эту тему накануне поделились цифровые художники студии «NYMammoth», опубликовавшие рендерные изображения внедорожника, построенного на базе Kia Tasman.

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Неофициальный рендер внедорожника Kia на базе пикапа Tasman

На изображениях независимых дизайнеров новый рамный вездеход «Киа» частично повторил экстерьер оригинального пикапа в версии X-Pro, но лишь вплоть до задней стойки кабины. 

Сразу же за ней был размещен каркас, закрывающий грузовой отсек, обитый непромокаемым брезентовым полотном, либо отделанный черным пластиком.

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Неофициальный рендер внедорожника Kia на базе пикапа Tasman

Дополнили общий вид машины большие колесные диски, обутые в «грязевые» покрышки с цепким протектором. 

В случае запуска такого автомобиля он точно унаследует у заводского Tasman интерьер, а также всю техническую часть.

Сейчас пикап Kia предлагается на своих рынках сбыта с 2,5-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 281 л.с., а также с 210-сильным 2,2-литровым дизелем. Помогает обоим 8-скоростная АКПП, а выбор привода возможен из вариантов 2WD и 4WD (с «понижайкой» и блокировкой дифференциала).

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Фото:NYMammoth/YouTube

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