Новый недорогой внедорожник Kia вызвал ажиотажный спрос на родине

Презентация нового внедорожного пикапа Kia Tasman состоялась осенью прошлого года, а в продажу машина вышла только в феврале этого.

Вопреки слухам, автомобиль оказался лишен электрической составляющей и оказался честным вездеходом с продвинутыми характеристиками, которые должны хорошо показать себя на бездорожье.

Спустя три недели после старта продаж уже можно сказать о том, как идут дела у Tasman у него на родине, где подобные машины не пользуются высоким спросом.

Kia Tasman

Спустя всего 17 рабочих дней с начала продаж Kia Tasman разошелся на южнокорейском рынке тиражом свыше 4 тысяч единиц. Это примерно 30% от объема реализации всех пикапов в Южной Корее за прошлый год.

За весь прошлый год в Южной Корее было реализовано 13 тысяч 475 тысяч таких машин, поэтому результаты новинки «Киа», продемонстрированные меньше чем за месяц, оказались поистине впечатляющими.

Kia Tasman

Что интересно, самый большой поток покупателей внедорожного пикапа «Тасман» был отмечен в первый день со старта его продаж – свыше 2 тысяч 200 человек.

Kia Tasman обладает рамной конструкцией и комплектуется 2,5-литровым бензиновым «наддувным» двигателем на 281 лошадиную силу. Ассистирует ему в работе восьмискоростная автоматическая коробка передач и система заднего или полного привода.

Интерьер Kia Tasman

Кроме того, у машины есть супервнедорожная модификация X-Pro, отличающаяся увеличенным до 25 сантиметров дорожным просветом, наличием блокировки дифференциала, специальными «грязевыми» покрышками и настройками для езды по бездорожью.

Цены на базовые Tasman в Корее начинаются от 37 миллионов 500 местных вон или 2,2 миллиона рублей. Внедорожная версия X-Pro оценена в 56 миллионов вон (3,3 миллиона рублей).