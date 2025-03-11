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Новый недорогой внедорожник Kia вызвал ажиотажный спрос на родине

Текст: Алексей Шмидт
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Презентация нового внедорожного пикапа Kia Tasman состоялась осенью прошлого года, а в продажу машина вышла только в феврале этого.

Вопреки слухам, автомобиль оказался лишен электрической составляющей и оказался честным вездеходом с продвинутыми характеристиками, которые должны хорошо показать себя на бездорожье.

Спустя три недели после старта продаж уже можно сказать о том, как идут дела у Tasman у него на родине, где подобные машины не пользуются высоким спросом. 

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Kia Tasman

Спустя всего 17 рабочих дней с начала продаж Kia Tasman разошелся на южнокорейском рынке тиражом свыше 4 тысяч единиц. Это примерно 30% от объема реализации всех пикапов в Южной Корее за прошлый год. 

За весь прошлый год в Южной Корее было реализовано 13 тысяч 475 тысяч таких машин, поэтому результаты новинки «Киа», продемонстрированные меньше чем за месяц, оказались поистине впечатляющими. 

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Kia Tasman

Что интересно, самый большой поток покупателей внедорожного пикапа «Тасман» был отмечен в первый день со старта его продаж – свыше 2 тысяч 200 человек. 

Kia Tasman обладает рамной конструкцией и комплектуется 2,5-литровым бензиновым «наддувным» двигателем на 281 лошадиную силу. Ассистирует ему в работе восьмискоростная автоматическая коробка передач и система заднего или полного привода.

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Интерьер Kia Tasman

Кроме того, у машины есть супервнедорожная модификация X-Pro, отличающаяся увеличенным до 25 сантиметров дорожным просветом, наличием блокировки дифференциала, специальными «грязевыми» покрышками и настройками для езды по бездорожью.

Цены на базовые Tasman в Корее начинаются от 37 миллионов 500 местных вон или 2,2 миллиона рублей. Внедорожная версия X-Pro оценена в 56 миллионов вон (3,3 миллиона рублей).

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Фото:Kia

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