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В Kia хотят сделать пикап Tasman еще лучше: в повестке электрификация и хардкоризация

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Kia Tasman Weekender Concept New 6

Новый среднеразмерный пикап Kia Tasman вышел в продажу совсем недавно и собирается оставаться на конвейере долгий период (от 8 до 12 лет). Но модель не застынет во времени.

Инженеры корейского автопроизводителя уже работают над ее обновлениями, которые затронут не только стиль машины, но и варианты ее двигателей.

Гендиректор по планированию продукции австралийского офиса «Киа» Роланд Риверо в интервью местным СМИ описал шасси Tasman с лестничной рамой как «модульную платформу», которая может уместить в себе бесчисленное количество силовых агрегатов.

Копия 2025 Kia Tasman 10
Серийный Kia Tasman

Сейчас «Тасман» в зависимости от рынка предлагается с бензиновыми и дизельными моторами, но на горизонте для него маячат электрифицированные двигатели.

В Kia уже подтвердили, что компания внимательно изучает и рассматривает как гибридные, так и полностью электрические силовые установки, но конкретные сроки их появления в пикапе назвать отказались. 

Kia Tasman Weekender Concept New 1
Концепт-кар Kia Tasman Weekender

Одним из потенциально возможных силовых агрегатов для Tasman в Австралии называют 2,5-литровый бензиновый турбомотор в составе подзаряжаемой гибридной системы, подобной той, что используется в свежем Palisade. Это позволит «Тасману» напрямую конкурировать с электрифицированными пикапами среднего размера, такими как Ford Ranger Plug-in Hybrid и BYD Shark.

Kia Tasman Weekender Concept New 5

Что касается полностью электрической модели, то она, по слухам, будет иметь сразу два электромотора для обеспечения машине полного привода. Ее главным соперником сейчас видят электрические Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

Kia Tasman Weekender Concept New 4

Будущие изменения стиля автомобиля, скорее всего, будут основаны на недавно дебютировавшем концепт-каре Tasman Weekender, который представили в апреле в Сеуле (иллюстрации в статье).

Тот прототип, напомним, выделялся более широкими крыльями, выкрашенными в цвет кузова, переработанными бамперами, более выраженным капотом и «зубастыми» покрышками. 

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Фото:Kia

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