Как мог бы выглядеть новый Nissan Terrano: первые изображения

Вчера стало известно о том, что компания Nissan может рассмотреть возможность расширения списка версий своего нового пикапа Frontier Pro. Автомобилем, который имеет шансы появиться в результате этой идеи, должен оказаться большим внедорожником с гибридной системой PHEV.

Слухи быстро породили в Сети спекуляции на эту тему, а малайзийский независимый дизайнер «Theottle» и вовсе предположил, что такой моделью может стать новый Nissan Terrano.

Пикап Nissan Frontier Pro

Донести свою мысль цифровой художник решил традиционным для себя способом – публикацией рендерных изображений автомобиля, который по его мнению вскоре должен войти в линейку Nissan.

На неофициальных картинках возрожденный Nissan Terrano предстал с внешностью, которая роднит его с новым гибридным утилитарником Frontier Pro, построенным для рынка Китая.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Terrano

Машина получила точно такое же оформление «передка» со светодиодными штрихами дневных ходовых огней, схожей решеткой радиатора и бампером, но заметно изменилась в сравнении с пикапом сзади.

Вместо грузовой платформы пока существующему лишь в виде виртуальных изображений новому «Террано» досталась закрытая корма с отдельным окном, новой пятой дверью, на которой выгравировано название модели, и слегка переделанный бампер.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Terrano

Дополняет внешний облик машины высокий дорожный просвет и набор колесных дисков, положенных Frontier Pro, которые обуты в «зубастые» покрышки.

Напомним, в последний раз название Terrano фигурировало в модельной линейке Nissan в 2022 году. В последнем поколении кроссовер был построен на платформе Duster и с выводом из гаммы автомобилей «Ниссан» так и не получил преемника.