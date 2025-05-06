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Как мог бы выглядеть новый Nissan Terrano: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
nissan terrano 2027

Вчера стало известно о том, что компания Nissan может рассмотреть возможность расширения списка версий своего нового пикапа Frontier Pro. Автомобилем, который имеет шансы появиться в результате этой идеи, должен оказаться большим внедорожником с гибридной системой PHEV.

Слухи быстро породили в Сети спекуляции на эту тему, а малайзийский независимый дизайнер «Theottle» и вовсе предположил, что такой моделью может стать новый Nissan Terrano.

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Пикап Nissan Frontier Pro

Донести свою мысль цифровой художник решил традиционным для себя способом – публикацией рендерных изображений автомобиля, который по его мнению вскоре должен войти в линейку Nissan.

На неофициальных картинках возрожденный Nissan Terrano предстал с внешностью, которая роднит его с новым гибридным утилитарником Frontier Pro, построенным для рынка Китая.

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Terrano

Машина получила точно такое же оформление «передка» со светодиодными штрихами дневных ходовых огней, схожей решеткой радиатора и бампером, но заметно изменилась в сравнении с пикапом сзади.

Вместо грузовой платформы пока существующему лишь в виде виртуальных изображений новому «Террано» досталась закрытая корма с отдельным окном, новой пятой дверью, на которой выгравировано название модели, и слегка переделанный бампер. 

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Terrano

Дополняет внешний облик машины высокий дорожный просвет и набор колесных дисков, положенных Frontier Pro, которые обуты в «зубастые» покрышки. 

Напомним, в последний раз название Terrano фигурировало в модельной линейке Nissan в 2022 году. В последнем поколении кроссовер был построен на платформе Duster и с выводом из гаммы автомобилей «Ниссан» так и не получил преемника. 

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Фото:Theottle/YouTube

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