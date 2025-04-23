Новое поколение Toyota RAV4 может оказаться похожем на акулу-молот

Официальных новостей о долгожданной смене поколений популярного кроссовера Toyota RAV4 до сих пор нет, но тестовые прототипы этой модели по-прежнему колесят в камуфляже по дорогам нескольких стран.

Их фотографии то и дело заставляют независимых дизайнеров пытаться предугадать, как будут выглядеть реформенные машины после плановой смены поколений.

Недавно свое видение этого проекта представил художник с Youtube-канала «Evren Özgün Spy Sketch». Цифровой дизайнер уверен, что переход в следующую генерацию внесет заметные коррективы во внешность самого популярного SUV Toyota.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

На опубликованных изображениях их автор показал новый «РАВ4» с передней частью, напоминающей «акулу-молот». Машине достались необычные фары C-образной формы, отсылающие к свежему Prius, а также решетка радиатора, похожая на актуальный седан Camry.

Сзади независимый художник наделил автомобиль сквозным блоком фонарей, который начинается с крыльев и проходит через всю дверь багажника, а боковины отделал новым пластиковым обвесом для защиты от царапин.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

Технические подробности о новом RAV4 сейчас засекречены. Ожидается, что машина будет построена на улучшенной версии платформы TNGA-K и получит под капот бензиново-электрическую гибридную систему пятого поколения THS.

Кроме нее машину предложат в подзаряжаемой гибридной модификации PHEV, которая должна стать мощнее и улучшить показатели дальнобойности на электротяге.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

В перспективе для нового «РАВ4» могут предложить полностью электрический вариант, но произойдет это точно не в ближайшее время. Презентовать новую генерацию этой модели собираются в конце 2025 года.