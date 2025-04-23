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Новое поколение Toyota RAV4 может оказаться похожем на акулу-молот

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2026 toyota rav4 compact cuv looks very sleek and modern in stylish unofficial renderings 1 1

Официальных новостей о долгожданной смене поколений популярного кроссовера Toyota RAV4 до сих пор нет, но тестовые прототипы этой модели по-прежнему колесят в камуфляже по дорогам нескольких стран.

Их фотографии то и дело заставляют независимых дизайнеров пытаться предугадать, как будут выглядеть реформенные машины после плановой смены поколений. 

Недавно свое видение этого проекта представил художник с Youtube-канала «Evren Özgün Spy Sketch». Цифровой дизайнер уверен, что переход в следующую генерацию внесет заметные коррективы во внешность самого популярного SUV Toyota.

2026 toyota rav4 compact cuv looks very sleek and modern in stylish unofficial renderings 6 1
Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

На опубликованных изображениях их автор показал новый «РАВ4» с передней частью, напоминающей «акулу-молот». Машине достались необычные фары C-образной формы, отсылающие к свежему Prius, а также решетка радиатора, похожая на актуальный седан Camry.

Сзади независимый художник наделил автомобиль сквозным блоком фонарей, который начинается с крыльев и проходит через всю дверь багажника, а боковины отделал новым пластиковым обвесом для защиты от царапин. 

2026 toyota rav4 compact cuv looks very sleek and modern in stylish unofficial renderings 8 1
Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

Технические подробности о новом RAV4 сейчас засекречены. Ожидается, что машина будет построена на улучшенной версии платформы TNGA-K и получит под капот бензиново-электрическую гибридную систему пятого поколения THS.

Кроме нее машину предложат в подзаряжаемой гибридной модификации PHEV, которая должна стать мощнее и улучшить показатели дальнобойности на электротяге.

2026 toyota rav4 compact cuv looks very sleek and modern in stylish unofficial renderings 250323 7 1.jpg 1
Неофициальный рендер нового поколения Toyota RAV4

В перспективе для нового «РАВ4» могут предложить полностью электрический вариант, но произойдет это точно не в ближайшее время. Презентовать новую генерацию этой модели собираются в конце 2025 года.

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Фото:Evren Özgün Spy Sketch

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