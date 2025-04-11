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Toyota RAV4 шестого поколения снова подловили в Японии

Текст: Михаил Романченко
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Toyota проводит завершающую серию тестов нового, шестого по счету поколения своего кроссовера-бестселлера RAV4. Накануне машину удалось подловить фотошпионам во время прохождения испытаний на дорогах общего пользования. 

Как и в предыдущий раз, кузов прототипа был сильно закамуфлирован, скрывая все потенциальные изменения в его дизайне.

Тем не менее уже сейчас можно предположить, что машине достанется увеличенная решетка радиатора, C-образные блоки дневных ходовых огней и колесные арки, отделанные черным неокрашенным пластиком. 

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Шпионские фото прототипа Toyota RAV4 6 поколения

Машине также перелицуют корму, наделив другими стойками, дверью багажника и модернизированными задними фонарями, которые станут более вытянутыми и узкими в сравнении с нынешними.

Благодаря изменениям во внешности силуэт RAV4 должен стать более угловатым и крупным в сравнении с его предшественником, сейчас предлагающимся на мировых рынках.

Внутри «паркетника» ожидается появление увеличенных в размерах дисплеев и других физических кнопок, а также некоторых элементов декора, заимствованных у старших внедорожников Toyota Land Cruiser.

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Механические изменения RAV4 пока не подтверждены. Впрочем, японские инсайдеры полагают, что кроссовер будет предлагаться как обычный, так и подключаемый гибрид. 

Кроме того, машину продолжат предлагать на ряде рынков с простым 2,5-литровым двигателем внутреннего сгорания без какого-либо электрического довеска. 

Мировой дебют нового «РАВ4» должен состояться в течение 2025 года. 

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Фото:Соцсети

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