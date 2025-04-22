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Забытый пикап Subaru показали в современном внешнем облике

Текст: Ростислав Архипов
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2026 subaru brat revival wants a virtual piece of the mid size pickup truck game 15 1

В 2023 году в автомобильной среде начали обсуждаться слухи о планах Subaru подготовить новый небольшой пикап, который будет построен на современной платформе SGP. Тогда сообщалось, что машина может оказаться идейным преемником модели BRAT, которая выпускалась и продавалась в США в период с 1978 по 1994 годы. 

На днях представить как может выглядеть такой автомобиль взялись цифровые художники студии «Digimods Design». В своей работе дизайнеры черпали вдохновение с недавно пережившего смену поколений универсала повышенной проходимости Outback. 

2026 subaru brat revival wants a virtual piece of the mid size pickup truck game 5 1
Спекулятивный рендер нового пикапа Subaru

У модели, которая в новой генерации стала полноценным кроссовером, преемник пикапа Brat унаследовал оформление «передка» с двухэтажной оптикой, брутальной решеткой радиатора и угловатым бампером, а сзади на 100-процентов срисовал фонари и повторил форму бампера.

2026 subaru brat revival wants a virtual piece of the mid size pickup truck game 7 1
Спекулятивный рендер нового пикапа Subaru

Каким могла бы оказаться механика новой модели «Субару» можно лишь догадываться, но теоретически машина имела бы шансы получить оснащение, которое предусматривает ее платформа Subaru Global Platform, то есть оппозитные моторы с опциональным электрическим довеском.

Автомобиль, если бы ему действительно дали «зеленый свет», без сомнений, получил бы фирменную постоянную систему полного привода с активным распределением крутящего момента, а также вариатор Lineatronic.

Впрочем, пока это лишь домыслы. С 2023 года Subaru так и не анонсировала никакой модели, которая может расположиться в утилитарном сегменте. 

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Фото:Digimods Design

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