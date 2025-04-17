Subaru представила обычную и «дикую» внедорожную версию нового Outback

На выставке автомобилей в Нью-Йорке состоялся дебют нового поколения кроссовера Subaru Outback, который был представлен как в простой, так и внедорожной модификации Wilderness.

Первая отличилась заметно переделанной внешностью с новым «кроссоверным» кузовом и увеличенным пространством внутри, а также расширенным оснащением, тогда как вторая стала намного адаптирована к внедорожным вылазкам, чем ее предшественница.

Subaru Outback нового поколения в обычной версии

Вариант Wilderness теперь предлагает улучшенные углы въезда и съезда (20 вместо 18 градусов и 21,2 против 19,4 градуса соответственно), а также покрышки повышенной проходимости Bridgestone Dueler, обутые в матово-черные колеса.

Subaru Outback нового поколения в версии Wilderness

Датчики ускорения и интеллектуальное ПО обеспечивают «внедорожному» Outback управление демпфированием в режиме реального времени, сокращая раскачивание, а умные амортизаторы работают в тандеме с системой X-Mode Dual Mode.

Полноприводная машина обладает более быстрой блокировкой межосевого дифференциала, а также уменьшенной пробуксовкой колес в сценариях езды по бездорожью.

В оснащение версии Wilderness входят лестничные рейлинги на крыше, способные выдерживать до 363 кг груза.

Другими обязательными атрибутами такой модификации являются стали более мощные крюки для буксировки, светодиодные противотуманные фары, усиленная защита днища и матовый черный цвет крышек наружных зеркал.

Интерьер Subaru Outback нового поколения

Внутри автомобиль использует кожаную обивку Nappa, вентилируемые передние кресла и люк в крыше.

Приводить в движение Subaru Outback Wilderness нового поколения, как и обычную версию «Аутбэка», будет 2,5-литровым оппозитный атмосферный мотор на 183 л.с., либо 2,4-литровый «наддувный» оппозитник на 264 л.с. Ассистировать обоим предстоит фирменной вариаторной коробке передач Subaru Lineatronic.

Обычный Outback выйдет в продажу к концу 2025 года, а его «внедорожный» вариант Wilderness подоспеет к началу следующего.