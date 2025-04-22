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Появились первые официальные тизеры нового вместительного минивэна Nissan

Текст: Михаил Романченко
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Вчера мы рассказывали о том, каким может оказаться дизайн и техническое оснащение нового, четвертого поколения минивэна Nissan Elgrand, а сегодня японский автопроизводитель опубликовал два первых тизерных изображения этой модели. 

Машину показали на затемненных картинках спереди и сзади, намекнув на совершенно новый внешний облик.

Выпущенный в 1997 году, то есть почти 30 лет назад, Elgrand является частью классического сегмента представительских минивэнов и входит в тот же сегмент, что и бестселлер Toyota Alphard. 

Прием заказов на актуальную генерацию модели Nissan прекратится в мае этого года, а производство машины будет остановлено в августе, после чего спустя несколько месяцев может начаться выпуск четвертой генерации Elgrand.

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Официальный тизер 4 поколения Nissan Elgrand

По тизерным изображениям видно, что передняя и задняя части минивэнов получат более современный стиль с растянутыми на всю ширину кузова светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями, а также более квадратную заднюю линию крыши, обеспечивающую больше свободного пространства внутри машины.

О салоне новинки Nissan пока ничего неизвестно, но ходят слухи, что внутри минивэна появится 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов, а также 9- или 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

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Официальный тизер 4 поколения Nissan Elgrand

Конфигурация сидений нового Elgrand, по слухам, будет состоять из 7 или 8 сидений. Также не исключается вариант с 4-местным салоном в «топовой» комплектации по аналогии с Lexus LM.

Под капотом машины должна расположиться гибридная силовая установка Nissan e-Power третьей генерации, состоящая из недавно разработанного полуторалитрового ДВС, который используется для выработки электроэнергии. Система будет разделена на пять частей, включая двигатель и инвертор, благодаря чему окажется небольшого размера и веса. 

Официальная премьера нового Nissan Elgrand должна состояться во второй половине этого года.  

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Фото:Nissan

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