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Новый минивэн Nissan попробует дать бой Toyota Alphard

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota Alphard остается одним из главных бестселлеров японского рынка в сегменте минивэнов на протяжении многих лет, дотянуться до которого пока не смогла ни одна модель Nissan. Но вскоре это может измениться, ведь к долгожданной смене поколений идет Nissan Elgrand. 

Накануне портал «BestCarWeb» из Японии показал, как может выглядеть будущий конкурент Toyota Alphard от Nissan, а также раскрыл о нем ранее неизвестные сведения.

По информации инсайдеров, презентация машины может состояться уже осенью этого года на автосалоне Japan Mobility Show (JMS), однако продажи минивэна вряд ли начнутся раньше первого квартала 2026 года. 

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Неофициальный рендер Nissan Elgrand нового поколения

Автомобиль обещает получить угловатый дизайн, который заметно отличается от всех предыдущих генераций Elgrand, и обзавестись необычной оптикой в виде пикселей, аккуратно интегрированной в решетку радиатора, потайными дверными ручками и крупным блоком задних фонарей.

Приводить в движение новый Nissan Elgrand предстоит третьему поколению силовой установки e-Power. От нее ожидают улучшения топливной экономичности на 20%, а также увеличение мощности, но конкретные характеристики пока не раскрываются.

В качестве платформы новинка «Ниссан» задействует архитектуру CMF-C/D, а в длину минивэн растянется более, чем на 5 метров. 

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Неофициальный рендер Nissan Elgrand нового поколения

Для автомобиля будет доступна система полного привода, работающая от «умной» электроники.

Японские СМИ ожидают от нового Elgrand цены от 6 миллионов йен, что эквивалентно сумме в 3,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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