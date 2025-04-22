Поклонники универсалов возмущены квадратным дизайном нового Subaru Outback 

Автомобили в кузове универсал постепенно уходят в историю. Одним из доказательств этого тезиса является живой пример Subaru Outback, недавно сменившего поколение и вместе с ним форм-фактор, что сильно не понравилось некоторым поклонникам «Субару».

Отныне «Аутбэк» выглядит более мускулистым и квадратным, повторяя за более популярными кроссоверами. Существенные изменения в позиционировании популярной машины вызвали у отдельной части фанатов Subaru недоумение.

Subaru Outback нового поколения

На профильных форумах «субаристы» критикуют компанию за кардинальный пересмотр форм-фактора Outback, называя его копией Ford Explorer, Toyota 4Runner и других представителей класса SUV.

Кузов нового поколения популярной модели Subaru сравнивают с коробкой, вооруженной до зубов пластиковой облицовкой вокруг колесных арок и бамперов.

Subaru Outback нового поколения

Интересный момент связан с тем, что, вероятно, в «Субару» несмотря на критику все сделали правильно.

Существует высокий шанс, что превращение Outback из универсала повышенной проходимости в полноценный кроссовер значительно увеличит продажи этой модели благодаря повальной моде на машины этого класса во всем мире.