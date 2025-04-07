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Хардкорный Duster для бездорожья показали на живых фотографиях

Текст: Алиса Шашкова
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Ателье «CarPoint» из Германии в октябре прошлого года представило изображения нового комплекта доработок для популярного кроссовера Dacia Duster третьего поколения.

Тогда машина, прошедшая через тюнинг, была показана в виде виртуальной модели, а теперь такой автомобиль впервые продемонстрировали в живом обличии на выставке «Dacia Adventure». 

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Dacia Duster Redust

Комплект изменений «Дастера» получил название Redust и заметно отличился от машины, которую ранее показывали на официальных изображениях. Автомобилю увеличили дорожный просвет и оснастили трубчатой защитой переднего и заднего бамперов. 

Колесные арки были расширены и получили новые пластиковые накладки, а боковины обзавелись специальными порогами для улучшения доступа внутрь. 

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Завершили изменения колеса специального дизайна, обутые во внедорожные покрышки размерностью 235/65, имитация защиты днища из пластика, специальная накладка на капоте и экспедиционный багажник на крыше с собственной светотехникой. 

Для тех, кто предпочитает более спортивный вид тюнинга, «Carpoint» предлагает расширители колесных арок еще на 20 мм с каждой из сторон, ковш на капоте и койловерную подвеску.

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По запросу можно также оснастить машину 20-дюймовыми многоспицевыми колесами, включая спортивный покрышки размером 245/40R20. 

Стоимость переоборудования обычного Duster 3 поколения в хардкорный, либо спортивный внедорожник не раскрывается, но, скорее всего, полный комплект доработок приведет к тому, что начальная цена машины (от 15 тысяч 900 евро) увеличится чуть ли не в два раза.

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Фото:CarPoint

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