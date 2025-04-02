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Новый популярный и недорогой кроссовер Toyota показан на первых изображениях 

Текст: Алексей Шмидт
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Компактный кроссовер Toyota, построенный на платформе легковушки Corolla, был представлен еще в 2020 году, а в 2024-м году машина прошла через процедуру обновления. Следующим шагом в развитии этой модели станет переход в новое поколение, которое должно обеспечить ей свежий дизайн и улучшенные технологии.

Дизайнер «Theottle», известный в сети своими реалистичными рендерами, выложил в интернет результаты своего нового проекта, демонстрирующего потенциально возможный внешний облик Toyota Corolla Cross 2 поколения.

При создании экстерьера модернизированного бестселлера в сегменте SUV японской марки независимый художник опирался на дизайн другой компактной модели – Toyota Urban Cruiser (электрический кроссовер, родственный Suzuki eVitara).

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Неофициальный рендер Toyota Corolla Cross 2 поколения

Новую Corolla Cross на неофициальных рендерах наградили кардинально переформатированной передней частью кузова с по-новому оформленными фарами и отсутствующей решеткой радиатора, намекающей на исключение из моторной линейки машины простых ДВС в пользу гибридов. 

Кроме того, автомобилю на спекулятивных изображениях достались модернизированные бамперы, сквозные задние фонари и обвес из неокрашенного пластика другой формы. 

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Неофициальный рендер Toyota Corolla Cross 2 поколения

Как будет выглядеть интерьер машины цифровой дизайнер не показал, но реформенную машину точно ждет переделка ее передней панели, мультимедийного центра и улучшение качества материалов отделки.

В новой генерации небольшой SUV «Тойоты» с большой долей вероятности ждет модернизация его технической части, но по каким канонам она пройдет пока неизвестно.

Скорее всего машине достанутся более топливноэффективные гибридные силовые установки с улучшенной экологичностью и увеличенным запасом хода на электротяге, а классические ДВС если и будут доступны, то только на отдельных рынках, как сейчас это происходит с седаном Camry.

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Фото:Theottle

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