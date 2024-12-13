У Toyota появился кроссовер-клон первого электрического Suzuki

Не так давно Suzuki показала свой первый в истории электромобиль. Им оказался кроссовер e-Vitara. А теперь его родственника «выкатила» и Toyota. Несмотря на то, что «паркетник» выглядит абсолютно иначе, чем оригинальный SUV, под его кузовными панелями скрывается тот же Suzuki e-Vitara.

Автомобиль получил название Urban Cruiser и представляет собой субкомпактный кроссовер, которому предстоит бороться за покупателей с Peugeot e-2008, Skoda Elroq, Volvo EX30 и Kia EV3, а также Ford Puma Gen-E.

Как и e-Vitara, новинка Toyota построена на специализированной электрической платформе и оснащается литий-ионно фосфатным аккумулятором емкостью 49 кВт/ч или 61 кВт/ч.

Toyota Urban Cruiser

Прогнозируемые цифры запаса хода пока не раскрываются, но известно, что «паркетник» будет приводиться в движение электромотором на 142 лошадиные силы в базовой переднеприводной модификации, 172-сильным агрегатом в более дорогом исполнении с увеличенной батареей и 181-сильным в варианте с полным приводом.

Toyota Urban Cruiser

Внешне машине предстоит оказаться похожей на концепт прошлого года Urban SUV с высоким капотом, необычными пиксельными ДХО, отсутствующей как таковой решетки радиатора, а также дверными ручками, спрятанными в задней стойке.

Toyota Urban Cruiser

В оснащение автомобиля должны войти: система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, камера 360-градусного обзора и система удержания машины в пределах полосы движения.

В продажу Urban Cruiser поступит в следующем году.