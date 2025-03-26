Дальний родственник Lada Largus от Dacia готовится к обновлению

Российский вместительный универсал Lada Largus был построен на платформе модели Dacia Logan MCV, но этот автомобиль уже давно снят с конвейера.

Его сменщиком оказалась машина аналогичного формата – Jogger, появившаяся в 2021 году. Вскоре ее ожидает первая серьезная модернизация, которая должна затронуть дизайн автомобиля и, вероятно, определенным образом сказаться на его технической стороне.

На днях прототипы реформенных Dacia Jogger были замечены во время перевозки на автовозе. Снимками машины поделилось издание «AG», которому удалось запечатлеть модернизированные универсалы вблизи.

Прототип обновленного универсала Dacia Jogger

Судя по фотографиям и расположению пленочной маскировки на автомобилях, основные перемены в дизайне Jogger произойдут спереди и сзади.

Фронтальная часть машины может приобрести другие фары, модернизированную решетку радиатора, которая станет компактнее и поменяет внутренний рисунок, а также переделанный бампер.

Что касается изменения кормы универсала, то от него ждет только одно значимое новшество – установка задних фонарей пересмотренного дизайна.

Рестайлинг определенным образом затронет салон этой вместительной Dacia, но какие конкретно перемены ожидают внутреннее убранство универсала пока неизвестно.

Не обойдет стороной Jogger и модернизация его моторной линейки. Как сообщалось ранее, румынская модель может приобрести модернизированные варианты нынешней линейки двигателей, которые будут соответствовать самому последнему экологическому стандарту «Евро-7».

Презентовать обновленный Dacia Jogger собираются в течение нынешнего года.