Не ставший новым Lada Largus компактвэн Dacia ждет рестайлинг

О том, что отечественный Lada Largus является клоном европейской модели Dacia Logan MCV, известно большинству поклонников продукции «АвтоВАЗа».

Считалось, что предвестником следующего «Ларгуса» станет другая модель этого формата – Dacia Jogger. Но в итоге ввиду всем известных обстоятельств румынский компактвэн так и не трансформировался в российский автомобиль.

Впрочем, развитие оригинального «Джоггера» идет полным ходом. И эта модель, появившаяся в 2021 году, готовится пережить свой первый полноценный рестайлинг.

Прототип обновленного Dacia Jogger

Фотографиями машины, заснятой во время тестов, поделилось издание «AutoEvolution».

Как можно заметить на них, популярная модель румынской марки Dacia должна получить изменения во внешности, которые будут сосредоточены в передней и задней частях кузова.

Прототип нового Jogger, замеченный во время тестов в Германии, был окрашен в белый цвет Arctic White. Маскировочная пленка, нанесенная на него, скрывала новые фары, решетку радиатора, бампер, а также другие задние фонари.

Прототип обновленного Dacia Jogger

Внутри машины ожидается сохранение нынешней конструкции салона, но в базовой комплектации автомобилю может оказаться положен 10,1-дюймовый дисплей мультимедийной системы вместо 8-дюймового.

Как поменяется Jogger технически и поменяется ли вообще пока сказать сложно. Не исключено, что нынешний литровый бензиновый мотор и 1,6-литровый гибрид будут «подогнаны» под эко-нормы «Евро-7».

Выпуск машины, как и прежде, будет вестись в Марокко, а ее цена вырастет из-за расширения базового оборудования.