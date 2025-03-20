ДомойАвтоновости сегодняНовый седан Nissan Sentra/Sylphy лишили камуфляжа

Новый седан Nissan Sentra/Sylphy лишили камуфляжа

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 03 20 в 17.37.53 1

Nissan, терпящий бедствие, продолжает искать варианты выхода из неблагоприятной финансовой ситуации. Одной из моделей, которая должна позволить компании выбраться из кризиса, может стать седан Sentra/Sylphy, недавно замеченный на тестах в США.

Цифровой художник «Theottle» воспользовался знанием фотошопа и избавил тестовый прототип, заснятый на испытаниях, от плотного слоя пленочной маскировки. 

От предшественницы новый Sentra/Sylphy может отличиться модернизированным «передком» и переделанной кормой. 

Снимок экрана 2025 03 20 в 11.21.03 1

4-дверке может достаться более современная оптика в форме букв «Г», уменьшенная решетка радиатора, поменявшая внутренний рисунок, новый бампер, а также модифицированные задние фонари, выполненные в виде единого LED-блока.

Завершат изменения в экстерьере машины футуристичные колесные диски, реализованные внутренним наполнением в виде множества черно-белых спиц. 

Снимок экрана 2025 03 20 в 11.21.23

Чего ждать от нового Nissan Sentra/Sylphy с точки зрения агрегатной линейки пока сказать сложно. Технические характеристики автомобиля сейчас засекречены, но ходят слухи, что машина задействует под капотом 2-литровый 149-сильный «атмосферник», состыкованный с вариатором CVT. 

Помимо него покупателям реформенной 4-дверки могут предложить гибридную силовую установку, построенную вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя, максимальная отдача которого составляет около 200 лошадиных сил. 

Презентация нового Nissan Sentra/Sylphy может состояться до конца 2025 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

4 очень ликвидных автомобиля, которые редко нуждаются в...

Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, получил...

Всеми любимый крошечный японский внедорожник имеет «неприемлемую» оценку...

Высокопроизводительный седан Mitsubishi Lancer Evo 11 поколения показали...

Новый мини-электрокар Honda появится в 2025 году: как...

Не ставший новым Lada Largus компактвэн Dacia ждет...

Dacia Sandero хочет обновиться перед переходом в новое...

Сельские жители Китая массово покупают поддельные люксовые автомобили

Популярный в Японии кроссовер Toyota начального уровня вот-вот...

Знаменитый компакт-кар Citroen возродится в современном обличии

Самый продаваемый кроссовер Mazda показали во всей красе...

Модный космический минивэн Hyundai Staria готов к рестайлингу...

Хардкорный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution показан в современном...

Легендарный Mercedes CLK DTM 2000, известный по гонкам...

Раскрыта Honda с самым большим пробегом в мире

Toyota Land Cruiser 250 превратился в пуленепробиваемую крепость,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+