Новый седан Nissan Sentra/Sylphy лишили камуфляжа

Nissan, терпящий бедствие, продолжает искать варианты выхода из неблагоприятной финансовой ситуации. Одной из моделей, которая должна позволить компании выбраться из кризиса, может стать седан Sentra/Sylphy, недавно замеченный на тестах в США.

Цифровой художник «Theottle» воспользовался знанием фотошопа и избавил тестовый прототип, заснятый на испытаниях, от плотного слоя пленочной маскировки.

От предшественницы новый Sentra/Sylphy может отличиться модернизированным «передком» и переделанной кормой.

4-дверке может достаться более современная оптика в форме букв «Г», уменьшенная решетка радиатора, поменявшая внутренний рисунок, новый бампер, а также модифицированные задние фонари, выполненные в виде единого LED-блока.

Завершат изменения в экстерьере машины футуристичные колесные диски, реализованные внутренним наполнением в виде множества черно-белых спиц.

Чего ждать от нового Nissan Sentra/Sylphy с точки зрения агрегатной линейки пока сказать сложно. Технические характеристики автомобиля сейчас засекречены, но ходят слухи, что машина задействует под капотом 2-литровый 149-сильный «атмосферник», состыкованный с вариатором CVT.

Помимо него покупателям реформенной 4-дверки могут предложить гибридную силовую установку, построенную вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя, максимальная отдача которого составляет около 200 лошадиных сил.

Презентация нового Nissan Sentra/Sylphy может состояться до конца 2025 года.