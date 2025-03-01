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На тесты выехал седан, который может спасти Nissan

Текст: Алиса Шашкова
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Ни для кого не секрет, что некогда крупнейший японский автопроизводитель Nissan испытывает серьезные финансовые проблемы.

По оценкам экспертов, которые они дали еще в ноябре прошлого года, до банкротства компании остается всего год. Поэтому руководство «Ниссан» спешно ищет варианты выхода из кризиса. И помочь ему в этом должен новый седан.

Накануне неподалеку от штаб-квартиры Nissan в Мичигане (США) был замечен тестовый прототип новой 4-дверки, который, по слухам, является следующим поколением модели Sentra. 

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Тестовый прототип новой Nissan Sentra

Полностью покрытый камуфляжной пленкой кузов не дает возможности рассмотреть все самые важные изменения в экстерьере новинки, но позволяет в целом понять в какую сторону пойдет стиль этой важной для «Ниссан» модели.

Сквозь маскировку можно заметить ряд стилистических черт, которые ранее дебютировали в новом поколении кроссовера Nissan Murano.

Автомобилю достанутся узкие фары, расположенные под небольшим углом, дополненные лезвиеобразными дневными ходовыми огнями ниже, напоминающими электрическую модель Nissan N7 для китайского рынка.

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Тестовый прототип новой Nissan Sentra

Сзади новая «Сентра» может получить новые фонари, которые объединят пластиковой накладкой, а боковой профиль машины должен обзавестись покатой линией крыши.

Официальной информации о том, какому двигателю предстоит приводить в движение новую Sentra, пока нет. Вероятно, им окажется 2-литровая «четверка» на 149 лошадиных сил, сопряженная с вариатором CVT.

В качестве альтернативы может выступить гибридный силовой агрегат на базе полуторалитрового ДВС мощностью 201 л.с., который можно найти в североамериканской модели Rogue. 

Более конкретные подробности о новом седане Nissan должны раскрыть в течение этого года. 

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Фото:caranddriver.com

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