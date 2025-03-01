На тесты выехал седан, который может спасти Nissan

Ни для кого не секрет, что некогда крупнейший японский автопроизводитель Nissan испытывает серьезные финансовые проблемы.

По оценкам экспертов, которые они дали еще в ноябре прошлого года, до банкротства компании остается всего год. Поэтому руководство «Ниссан» спешно ищет варианты выхода из кризиса. И помочь ему в этом должен новый седан.

Накануне неподалеку от штаб-квартиры Nissan в Мичигане (США) был замечен тестовый прототип новой 4-дверки, который, по слухам, является следующим поколением модели Sentra.

Тестовый прототип новой Nissan Sentra

Полностью покрытый камуфляжной пленкой кузов не дает возможности рассмотреть все самые важные изменения в экстерьере новинки, но позволяет в целом понять в какую сторону пойдет стиль этой важной для «Ниссан» модели.

Сквозь маскировку можно заметить ряд стилистических черт, которые ранее дебютировали в новом поколении кроссовера Nissan Murano.

Автомобилю достанутся узкие фары, расположенные под небольшим углом, дополненные лезвиеобразными дневными ходовыми огнями ниже, напоминающими электрическую модель Nissan N7 для китайского рынка.

Тестовый прототип новой Nissan Sentra

Сзади новая «Сентра» может получить новые фонари, которые объединят пластиковой накладкой, а боковой профиль машины должен обзавестись покатой линией крыши.

Официальной информации о том, какому двигателю предстоит приводить в движение новую Sentra, пока нет. Вероятно, им окажется 2-литровая «четверка» на 149 лошадиных сил, сопряженная с вариатором CVT.

В качестве альтернативы может выступить гибридный силовой агрегат на базе полуторалитрового ДВС мощностью 201 л.с., который можно найти в североамериканской модели Rogue.

Более конкретные подробности о новом седане Nissan должны раскрыть в течение этого года.