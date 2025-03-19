Хардкорный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution показан в современном внешнем облике

Несмотря на то, что Mitsubishi еще не подтвердила это официально, внедорожник Pajero возвращается. Разработка автомобиля ведется с прошлого года, а сама машина должна появиться в 2026 году.

Пока непонятно, какие вариации «Паджеро» будут возрождены, будет ли внедорожник электрифицирован, и стоит ли ждать его версии с короткой колесной базой. Но еще интереснее, вернется ли в его послужной список знаменитый шильдик Evolution.

Мнением о том, как мог бы выглядеть такой внедорожник, на днях поделился цифровой дизайнер из Филиппин «Enoch Gonzales», опубликовавший неофициальные рендеры Pajero Evolution нового поколения.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Pajero Evolution

На изображениях машина выглядит очень спортивно и мужественно, напоминая оригинальную модель.

Футуристичные фары спереди хорошо сочетаются с резкими линиями решетки радиатора, сложным по конструкции бампером и крупным воздухозаборником на капоте, тогда как сзади внедорожник использует массивный спойлер и бумерангообразные фонари.

Колеса машины обуты в «грязевые» покрышки, а запаска, как это было положено истинному Pajero Evolution, располагается на двери багажника.

Современности автомобилю придают потайные дверные ручки и светодиодные лампы света, а также выкрашенные в черный цвет наружные зеркала.

О техническом оснащении такого внедорожника, если ему решатся дать «зеленый свет», можно лишь догадываться.

Неофициальные рендеры Mitsubishi Pajero Evolution

В теории современному Pajero Evolution может быть положен двигатель V6 с турбонаддувом, которым комплектуется совершенно новый Nissan Patrol.

Впрочем, ранее в «Ниссане» опровергли слухи о том, что флагманские модели ее и «Митсубиши» будут построены на одной платформе и получат одинаковые моторы.