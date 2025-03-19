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Хардкорный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution показан в современном внешнем облике

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что Mitsubishi еще не подтвердила это официально, внедорожник Pajero возвращается. Разработка автомобиля ведется с прошлого года, а сама машина должна появиться в 2026 году

Пока непонятно, какие вариации «Паджеро» будут возрождены, будет ли внедорожник электрифицирован, и стоит ли ждать его версии с короткой колесной базой. Но еще интереснее, вернется ли в его послужной список знаменитый шильдик Evolution.

Мнением о том, как мог бы выглядеть такой внедорожник, на днях поделился цифровой дизайнер из Филиппин «Enoch Gonzales», опубликовавший неофициальные рендеры Pajero Evolution нового поколения.

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Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Pajero Evolution

На изображениях машина выглядит очень спортивно и мужественно, напоминая оригинальную модель. 

Футуристичные фары спереди хорошо сочетаются с резкими линиями решетки радиатора, сложным по конструкции бампером и крупным воздухозаборником на капоте, тогда как сзади внедорожник использует массивный спойлер и бумерангообразные фонари.

Колеса машины обуты в «грязевые» покрышки, а запаска, как это было положено истинному Pajero Evolution, располагается на двери багажника. 

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Современности автомобилю придают потайные дверные ручки и светодиодные лампы света, а также выкрашенные в черный цвет наружные зеркала. 

О техническом оснащении такого внедорожника, если ему решатся дать «зеленый свет», можно лишь догадываться. 

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Неофициальные рендеры Mitsubishi Pajero Evolution

В теории современному Pajero Evolution может быть положен двигатель V6 с турбонаддувом, которым комплектуется совершенно новый Nissan Patrol. 

Впрочем, ранее в «Ниссане» опровергли слухи о том, что флагманские модели ее и «Митсубиши» будут построены на одной платформе и получат одинаковые моторы. 

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Фото:Enoch Gabriel Gonzales

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