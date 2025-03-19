Хардкорный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution показан в современном внешнем облике

Несмотря на то, что Mitsubishi еще не подтвердила это официально, внедорожник Pajero возвращается. Разработка автомобиля ведется с прошлого года, а сама машина должна появиться в 2026 году.
Пока непонятно, какие вариации «Паджеро» будут возрождены, будет ли внедорожник электрифицирован, и стоит ли ждать его версии с короткой колесной базой. Но еще интереснее, вернется ли в его послужной список знаменитый шильдик Evolution.
Мнением о том, как мог бы выглядеть такой внедорожник, на днях поделился цифровой дизайнер из Филиппин «Enoch Gonzales», опубликовавший неофициальные рендеры Pajero Evolution нового поколения.
На изображениях машина выглядит очень спортивно и мужественно, напоминая оригинальную модель.
Футуристичные фары спереди хорошо сочетаются с резкими линиями решетки радиатора, сложным по конструкции бампером и крупным воздухозаборником на капоте, тогда как сзади внедорожник использует массивный спойлер и бумерангообразные фонари.
Колеса машины обуты в «грязевые» покрышки, а запаска, как это было положено истинному Pajero Evolution, располагается на двери багажника.
Современности автомобилю придают потайные дверные ручки и светодиодные лампы света, а также выкрашенные в черный цвет наружные зеркала.
О техническом оснащении такого внедорожника, если ему решатся дать «зеленый свет», можно лишь догадываться.
В теории современному Pajero Evolution может быть положен двигатель V6 с турбонаддувом, которым комплектуется совершенно новый Nissan Patrol.
Впрочем, ранее в «Ниссане» опровергли слухи о том, что флагманские модели ее и «Митсубиши» будут построены на одной платформе и получат одинаковые моторы.