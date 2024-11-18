Новый Mitsubishi Pajero может появиться раньше, чем все думают

Весь 2024 год прошел под знаком не анонсированных официально, но формально известных планов Mitsubishi начать разработку нового поколения своего внедорожника Pajero.

Предполагалось, что такой автомобиль если и появится, то не раньше 2027-2028 года. Но, если верить сообщениям из японских СМИ, дебют нового «Паджеро» может состояться раньше.

Портал «Best Car Web», нередкой публикующий тайную информацию из стана местных автопроизводителей, сообщает, что новый Mitsubishi Pajero будет представлен уже в 2026 году.

Сообщение на японском сайте гласит следующее: «Есть сенсационные сведения о том, что следующий Pajero появится в 2026 году».

Ранее японская пресса склонялась к тому, что в новой генерации утилитарный внедорожник Mitsubishi превратится в люксовый кроссовер, который по уровню комфорта постарается побороться за покупателей даже с Range Rover.

Машина может получить совершенно новый дизайн, который совместит в себе нотки брутальности и стиля, а также обзаведется гибридной силовой установкой. Последняя должна обеспечить автомобилю высокий уровень экономичности и производительности, плюс сделать модель более экологичной в сравнении с предшественником.

Ранее Daily-Motor рассказывал, что Mitsubishi готовит сменщика кроссовера Eclipse Cross, и даже показал, как он может выглядеть.