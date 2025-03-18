Lada Niva T-134: «АвтоВАЗ» снова заморозил размороженный ранее проект

В начале этого года компания «АвтоВАЗ» показала макет нового кроссовера, который получил название Lada T-134. Предполагалось, что он является автомобилем, которым должна была стать новая Lada Niva, построенная на базе Renault Duster до ухода французов из России.

Судьба этого проекта долгое время была неизвестна. Сначала в прессе писали, что он заморожен, но затем выяснилось, что работы над ним продолжаются.

Последние слухи были подтверждены в конце этого января, когда президенту показали макет такого вседорожника и пообещали, что он будет построен не на французской платформе Duster (CMF-B-LS), а на отечественной «тележке» Lada Vesta. Но, похоже, в проект вновь могут быть внесены изменения.

Виртуальный концепт Lada Niva Vision

Как сообщает блогер «KhaDm», владеющий инсайдерской информацией из стана «АвтоВАЗа», работа завода над кроссовером Lada Niva T-134 вновь остановлена.

Пока неизвестно, заморожен проект навсегда, либо временно. Не исключено, что создание автомобиля будет продолжено через несколько месяцев. Но если верить этой информации, на данный момент никаких работ с Niva T-134 на «АвтоВАЗе» не ведется.

Ранее сообщалось, что презентация серийной версии такого вседорожника может состояться ориентировочно в 2028 году.